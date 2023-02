A festa temática do Serviço de Convivência da Pessoa Idosa foi outra atividade da semana - Foto Decom/Divulgação

Publicado 24/02/2023 12:42

Itaperuna – O governo municipal mantém atenção especial na garantia de direitos e auxílio às famílias mais vulneráveis de Itaperuna (RJ), por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação; já a Secretaria de Saúde está facilitando o acesso a Equoterapia Pedra Preta, que envolve atividades de terapia, fonoaudiologia e psicologia.

Durante a semana, a secretária de Assistência Social, Marta Valéria, realizou uma visita a Associação Santo Antônio dos Pobres (ASAPI) para conhecer a estrutura e conversar com a direção da entidade; outra atividade foi festa temática do Serviço de Convivência da Pessoa Idosa sobre o carnaval com a presença da Orquestra Retocando.

Na sequência, o Centro de Referência de Assiatência Social (CRAS) Vinhosa promoveu um chá da tarde com o objetivo de proporcionar às usuárias um momento de troca de experiências e orientações: completando a agenda da secretaria, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itaperuna realizou a reunião mensal.

Quanto à Secretaria de Saúde, aponta que a Equoterapia Pedra Preta, utilizando equinos (cavalos e éguas) num movimento tridimensional continua com a linguagem expressiva e oral, motricidade orofacial, equilíbrio corporal e vestibular, marcha, dentre outros benefícios.

Para facilitar o acesso, a secretaria criou número de telefone com Whatsapp (22) 99203-5405. Também foi definido cronograma de agendamento: segunda à quinta-feira, 07h às 16h; sexta-feira, 07h às 15h. O órgão orienta que “o serviço de equoterapia busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais”.