Um dos objetivos do programa é reduzir deficiências nutricionais em crianças de seis meses a dois anos Foto Decom/Divulgação

Publicado 27/02/2023 10:23

Itaperuna - Proteger a saúde dos olhos, reduzir o risco de diarreia e mortalidade e potencializar o pleno crescimento e desenvolvimento infantil; estas são as principais indicações da Suplementação de vitamina A, oferecida a crianças de seis meses a dois anos de idade pelo governo de Itaperuna (RJ).

O programa é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA), que disponibiliza a megadose oral, gotinhas ao público-alvo; a aplicação é feita na Unidade Ambulatorial Pediátrica Mariza Mozer (UAP), à Rua Dez de Maio, 647, Centro, em frente ao Centro Clínico.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h. Segundo a secretaria, o PNSVA tem o objetivo de reduzir e controlar deficiências nutricionais, a mortalidade e morbidade em crianças e promover a saúde ocular: “aquelas crianças que já fazem o uso de polivitamínico, não necessitam ser suplementadas”, orienta.

Secretaria de Saúde também continua atenta contra o Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus; para tanto, acaba de criar aplicativo para auxiliar no combate ao mosquito; a iniciativa consegue mapear as localidades com maior índice de notificação de pessoas suspeitas de arboviroses.

“Com o aplicativo é possível monitorar a presença das fêmeas do Aedes aegypti, também transmissor da febre amarela!”, resume a secretaria, explicando: “através desse mapeamento, possíveis pontos onde for detectada a presença do mosquito, poderão ser ampliadas as ações de bloqueios focal (dentro das casas), perifocal (quintal) e UBV (carro fumacê)”.