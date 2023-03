Evento foi programado em parceria da prefeitura de Itaperuna com a Subsecretaria Estadual da Mulher - Foto Decom/Divulgação

Publicado 01/03/2023 16:14

Itaperuna - “Masculinidades” e “Feminismo Negro” fazem parte do grupo de temas do Curso “Programa M 2023”, elaborado pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Itaperuna (RJ), através da Subsecretaria de Políticas para Mulheres; o evento está dividido em cinco encontros, tendo o primeiro acontecido a 14 de fevereiro.

Os encontros estão definidos em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher, focados nas regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro; o próximo está previsto para 14 de março e abordará “Masculinidades – Metodologias de trabalhos com Homens para a prevenção de Violências Baseadas em Gênero”.

A terceira aula acontecerá no dia 11 de abril; o tema será “Interseccionalidades”, com a facilitadora Luiza Tanuri, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com experiência em movimentos populares no Brasil e nos Estados Unidos.

No dia nove de maio haverá a quarta aula, que abordará “Feminismos Negros”; a palestrante será Maria Elvira Días Benitez, antropóloga da Universidade Nacional da Colômbia; ela tem mestrado e doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional/UFRJ e pós-doutorado pelo Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Universidade Estadual de Campinas.

A quinta aula, dia seis de junho encerra o curso; o tema definido é “Como trabalhar o Programa M”, com Luiza Tanuri e Luciano Ramos; será presencial, a partir de 10h30, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com entrega de certificados.