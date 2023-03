Por meio das duas campanhas, a Secretaria de Saúde orienta contra o câncer e a tuberculose - Foto Decom/Divulgação

Itaperuna – Com focos na prevenção do câncer de colo do útero e na tuberculose, a Secretaria de Saúde de Itaperuna (RJ) está investindo nas campanhas “Março Lilás” e “Março Verde”; também, anuncia cronograma de atendimento do programa “Saúde do Idoso” no mês, visando realizar avaliação médica e acompanhamento ambulatorial dos idosos.

O “Março Lilás” surge como alerta, com base em dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) que apontam o câncer de colo do útero como o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres (atrás do de mama e do colorretal): “apesar disso, ele pode ser descoberto durante exame preventivo e tem uma alta taxa de cura quando detectado e tratado no início”, pontua a Secretaria de Saúde.

O órgão orienta que as Unidades Básicas Saúde (UBS) oferecem o exame de rotina: “basta procurar a unidade mais próxima da sua casa e marcar a consulta médica”. Já “Março Verde” surde da estimativa de que a tuberculose seja a doença infecto-contagiosa que ocasiona mais mortes no Brasil: “acredita-se que por volta de 30% da população mundial esteja infectada, embora nem todos venham a desenvolver a doença”.

Por conta da campanha, os exames, tratamento e medicação são oferecidos através do Centro de Referência do Tratamento de Tuberculose, no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos. Quanto ao “Saúde do Idoso”, disponibiliza equipe multidisciplinar e os detalhes estão definidos em publicação no portal da prefeitura.

A equipe de atendimento aos idosos é composta por médico, enfermeira, dentista, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico e psicólogo, o serviço busca proporcionar um atendimento humanizado e de qualidade, além de promover a saúde e prevenção de doenças.

A secretaria destaca que o programa também visa estimular a memória dos idosos; fortalecer o vínculo com a família; estimular hábitos alimentares saudáveis; estimular exercícios físicos; orientar na adaptação de móveis em suas residências; fortalecimento do vínculo com a Unidade de Saúde da Família; proporcionar qualidade de vida e preservação da saúde.



