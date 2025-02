Leandro, e seus ídolos - P5

Leandro, e seus ídolosP5

Publicado 26/02/2025 10:22 | Atualizado 26/02/2025 10:27

Itaperuna– Leandro, um adolescente de 15 anos com deficiência intelectual global, gosta de computador, jogar bola e ir à escola para encontrar os amigos. A diferente vida dele começou aos seis anos de idade quando foi levado a um abrigo com dois irmãos e duas irmãs. Na época, Leandro estava com o desenvolvimento bastante atrasado, mal andava e falava.



Dois anos depois, os quatro irmãos foram adotados, mas Leandro permaneceu no abrigo. Foi nesse momento que encontrou um padrinho afetivo, Elielton Resende Coelho, um itaperunense que mora no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Inicialmente, Elielton não tinha a intenção da adoção, mas a relação entre os dois se fortaleceu com o tempo. Eles começaram a sair para passeios nos os fins de semana, e celebrar o Natal em família.



Após a pandemia, Elielton começou a considerar a possibilidade de formar uma família com Leandro. A decisão foi difícil, principalmente porque Elielton terminara há pouco tempo o casamento, e teria de ser uma adoção solo. No entanto, a escolha se revelou acertada. Hoje, Leandro e Elielton formam uma família feliz e unida. Leandro, agora um adolescente, distribui sorrisos e simpatia aonde vai.



Leandro tem uma paixão especial pela PM, e na terça-feira (25) teve a oportunidade de conhecer o o 29º Batalhão de Polícia Militar, em Itaperuna, sendo recebido e acolhido com muito carinho pelos policiais. Eles mostraram ao menino todas as dependências, departamentos e equipamentos, tornando o dia ainda mais especial para o adolescente.



A história de Leandro é contada de forma lúdica e afetuosa no livro "Bom dia, Chubeiro", ( quando criança, ele dava boa noite, bom dia para os objetos da casa, e ao tentar dizer chuveiro, falava chubeiro) que lança um olhar carinho e compreensivo para as diferenças, além de mostrar como o amor pode superar as deficiências.

Para ver como foi a visita ao 29º BPM, clique AQUI , e saber mais sobre Leandro, o livro e o autor basta ver o Instagram @elieltonrc

NinoBellieny

Leandro e o pai Elielton Print