Deputado Estadual Jair Bittencourt ( PL) é o 1º secretário da nova pasta - Alerj

Publicado 26/02/2025 18:34

Itaperuna- Foi criada pelo governador Cláudio Castro ( PL), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar. A publicação saiu na quarta-feira (26), via decreto nº 49.429. Com isto, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca, Pecuária e Abastecimento foi dividida, e o deputado estadual itaperunense, Jair Bittencourt ( PL) ficou com a fatia que vai cuidar do desenvolvimento do interior do Rio de Janeiro.



A missão da nova pasta é estruturar e desenvolver a cadeia produtiva do interior, além de fortalecer a agricultura familiar, para melhorar a segurança alimentar, geração de renda e sustentabilidade do cidadão fluminense



Na divisão, a estatal Fiperj-Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, responsável pelas pesca e aquicultura, e a estatal Emater, que cuida da extensão rural do Rio de Janeiro, ficaram vinculadas à nova secretaria.



Bittencourt ocupa pela terceira vez o cargo de secretário de Estado, e afirma estar pronto para assumir a nova casal, focando em investimentos e inovações para estimular o desenvolvimento do setor.

NinoBellieny