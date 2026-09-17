Nesta quinta-feira houve buscas e apreensões, com investidas em diversos focos do crime organizado no município - Foto 29º BPM/Reprodução

Nesta quinta-feira houve buscas e apreensões, com investidas em diversos focos do crime organizado no município Foto 29º BPM/Reprodução

Publicado 17/09/2026 17:04

O combate ao crime organizado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, teve o seu desdobramento intensificado. O comando da Polícia Militar ressalta que as ações desta quinta-feira (17) envolveram 48 agentes e o uso de cães farejadores, ganhando um novo planejamento estratégico focado em inteligência a longo prazo.

As investidas focam tanto os executores dos recentes assassinatos quanto os mandantes intelectuais, que decretam execuções de dentro ou de fora do sistema prisional. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, mas o balanço oficial ainda não foi liberado.

As forças de segurança reforçam que o apoio dos moradores é peça-chave para o sucesso das investigações em Itaperuna e municípios vizinhos. Informações sobre esconderijos de armas, drogas ou a localização de suspeitos podem ser repassadas com garantia de anonimato absoluto. As ações concentram-se no bairro Matinada.

A primeira fase da Operação Caça ao Sicário aconteceu no dia 11 de setembro, buscando suspeitos de homicídios e tentativas de assassinato em diversos pontos de Itaperuna. Na ocasião, houve prisões e apreensões de drogas, armas e materiais ilícitos. Segundo as autoridades, a continuidade da atuação policial tem como objetivo investigar, identificar e responsabilizar todos os envolvidos.

COMO DENUNCIAR - Para sustentar o reforço estratégico, as polícias anunciam que os inquéritos estão recebendo um fluxo intenso de informações técnicas. “Essa blindagem jurídica serve para fundamentar e garantir pedidos de prisões preventivas consistentes na Justiça, impedindo que os líderes criminosos retornem rapidamente às ruas da região”, diz um dos agentes.

Ficou definido que o patrulhamento ostensivo e as incursões diárias em áreas sob influência de facções continuarão por tempo indeterminado. As autoridades reforçam que denúncias anônimas que auxiliem na localização de armas, entorpecentes ou foragidos da justiça podem ser repassadas com total sigilo pelos canais oficiais de comunicação da polícia local.

Estão disponibilizados Disque Denúncia Noroeste, (22) 3822-1177; WhatsApp do 29º BPM, (22) 99266-8732; Linha Direta da Polícia Civil (143ª DP), (22) 3822-7700; e Emergências, 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil). Uma das orientações é evitar aglomerações e circulação desnecessária em áreas de incursão policial (como os morros do Cristo e da Faca) durante os períodos de movimentação ostensiva.