Karol Schittini relata que um dos pontos altos da montagem é a abordagem dos desafios enfrentados por Inezita Foto Assessoria/Divulgação
Musical inédito vai marcar centenário de Inezita Barroso
Estreia do "Eu Me Agarro na Viola" acontece no dia 26, em Itaperuna, com entrada gratuita e equipe de criação formada exclusivamente por mulheres
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Operação integrada desdobra combate ao crime organizado
A operação integrada em Itaperuna envolve as Polícias Civil e Militar, realiza novas prisões e mira os mandantes do tráfico de drogas.
Forças de segurança "cercam" Itaperuna contra criminosos
Após escalada de homicídios gerados, principalmente, por traficantes, autoridades policiais deflagram caça a mandantes
Mulher é morta a facadas e Itaperuna chega ao 6º homicídio no mês
Vítima de 31 anos foi encontrada com sinais de golpes de faca no Jardim Surubi; polícia investiga autoria e motivação
Concurso da Câmara de Itaperuna avança e já tem banca definida
Instituto Ação foi contratado para organizar a seleção, que prevê oito vagas, cadastro de reserva e salários de até R$ 6,1 mil
Programa histórico reduz espera para infartados
Por meio do "Somos Um Só Coração", governo de Itaperuna integra uma cadeia completa de socorro em caso de infarto agudo
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