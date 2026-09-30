Além da cidade de Itaperuna, a 107ª Zona Eleitoral engloba nove municípios da região noroeste fluminense - Foto Gomes/Reprodução

Além da cidade de Itaperuna, a 107ª Zona Eleitoral engloba nove municípios da região noroeste fluminense Foto Gomes/Reprodução

Publicado 30/09/2026 17:02

A poucos dias das eleições, Itaperuna – polo eleitoral regional – já está com a remessa e distribuição final das urnas eletrônicas concluídas para os municípios do Noroeste Fluminense para o primeiro turno de votação. O abastecimento tecnológico completo de todas as seções foi concluído no início da semana.

O último caminhão de transporte saiu da sede logística regional administrada pela 107ª Zona Eleitoral (ZE) na segunda-feira (28). Ao todo, foram movimentadas 951 urnas eletrônicas destinadas a cobrir os municípios abrangidos pelo polo do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a Justiça Eleitoral, a estrutura logística atende cidades como Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Natividade, Varre-Sai, Porciúncula, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Itaocara e Miracema. A distribuição estratégica dividiu o contingente tecnológico de forma a otimizar as rotas do interior fluminense.

Somente uma rota levou 411 urnas para o atendimento simultâneo de seis municípios da região. Paralelamente, outro grupo centralizado de 274 urnas ficou concentrado para suprir o eleitorado local de Itaperuna e do município vizinho de São José de Ubá.

Os equipamentos restantes completam o quadro das demais zonas eleitorais do polo, incluindo uma margem de contingência estipulada para substituições rápidas caso ocorra qualquer falha de hardware. Antes do despacho físico, todas as unidades passaram pelo processo oficial e público de carga e lacração.

Montagem prática

Durante o processamento dos procedimentos, foram inseridos os softwares de votação, os dados dos eleitores de cada seção e as candidaturas devidamente homologadas. A montagem prática das seções começará a mobilizar equipes integradas nos locais de votação oficiais a partir do próximo sábado, véspera do pleito.

Em Itaperuna, 36 pontos de votação principais receberão a infraestrutura completa de cabines e urnas no período da tarde. Já as seções de menor porte ou situadas em regiões periféricas e áreas rurais de difícil acesso serão estruturadas nas primeiras horas do próprio domingo, antes da abertura dos portões.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) , toda a estrutura estadual contará ainda com fiscalizações em tempo real e auditorias por amostragem, abrangendo os tradicionais testes de integridade com biometria e autenticidade de sistemas para assegurar a inviolabilidade do processo.

Verificação prévia

Para evitar contratempos no dia da votação, a Justiça Eleitoral orienta que o eleitor faça uma verificação prévia do local de votação através do aplicativo e-Título ou do portal oficial do TRE-RJ. A iniciativa é focada nas seções que sofreram alterações geográficas recentes por motivos de infraestrutura e segurança.

Algumas situações já são do conhecimento do eleitor, como a apresentação obrigatória de um documento oficial com foto. O e-Título substitui o documento impresso apenas se o perfil do usuário contiver a fotografia e a biometria previamente cadastradas.

O tribunal chama a atenção para o fato de que é proibido portar aparelhos celulares, câmeras fotográficas ou qualquer dispositivo de gravação dentro da cabine de votação. Para agilizar o fluxo e diminuir as filas, é permitido o uso da tradicional "colinha" em papel contendo os números anotados dos candidatos escolhidos para os cinco cargos em disputa.