Equipes já iniciaram operação no local realizando reparos no pavimento, com aplicação de massa asfáltica - Foto DER/Reprodução

Equipes já iniciaram operação no local realizando reparos no pavimento, com aplicação de massa asfáltica Foto DER/Reprodução

Publicado 02/10/2026 19:19 | Atualizado 02/10/2026 19:59

Uma ampla frente de trabalho para destravar e reativar serviços essenciais de conservação na malha rodoviária fluminense está sendo desenvolvida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) . Uma das principais demandas do pacote emergencial de intervenções é a RJ-198, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

De acordo com o DER, a iniciativa foca em trechos estratégicos para o escoamento logístico e agrícola regional que estavam paralisados desde o ano passado, e que em algumas situações acumulam mais de dois anos de interrupção. O trecho da 198 já começou a receber equipes para a execução de melhorias imediatas.

O imediato planejado é sanar os pontos críticos do pavimento asfáltico e reestabelecer a segurança em uma das vias mais importantes para o comércio e a agricultura itaperunense. A situação atual no trecho envolve um esforço de recuperação paliativa de urgência após um período de abandono e danos causados pelo desgaste e chuvas.

Segundo o DER, as equipes de engenharia já iniciaram operação no local realizando reparos profundos no pavimento, com aplicação de massa asfáltica, além de renovação de toda a sinalização horizontal e vertical, pintura das faixas de rolamento e substituição de placas danificadas.

Em termos de prazo e valores, as ações imediatas estão sendo coordenadas de forma direta com recursos já desbloqueados, enquanto o plano de médio prazo avança em paralelo. Um processo licitatório de grande escala está sendo estruturado para ser totalmente concluído ainda este ano.

Recursos da CIDE

Trata-se de um procedimento para amparar os contratos definitivos de manutenção contínua e ampliação em todas as 112 estradas estaduais fluminenses. Quanto ao custeio das obras, conta com o suporte financeiro de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE).

A verba estratégica foi recentemente liberada pelo governo do estado em articulação direta com o Ministério dos Transportes. Além da centralidade das obras em Itaperuna, o DER ressalta que restabeleceu as frentes de trabalho em outras importantes conexões das regiões Norte e Noroeste do estado.

No Noroeste, os maquinários voltaram a operar na RJ-200, no percurso que liga o município de Miracema à divisa com o estado de Minas Gerais, e na RJ-116, entre Miracema e Laje do Muriaé. O órgão também reativou os serviços na RJ-186, no trecho que conecta Santo Antônio de Pádua a São José de Ubá.

Entra ainda no cronograma a RJ-230, entre Bom Jesus do Itabapoana e o distrito de Santo Eduardo. Já no Norte Fluminense, a principal retomada anunciada nesta etapa ocorre na RJ-158, no entroncamento rodoviário ligando São Fidélis e Campos dos Goytacazes. Com essas medidas, o estado busca reverter o isolamento de distritos produtivos e garantir a trafegabilidade segura para o transporte de cargas e passageiros em todo o interior.