Animais apreendidos em ItatiaiaFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 27/02/2025 12:15

Itatiaia - Seis animais silvestres foram encontrados escondidos dentro de veículo na noite de terça-feira (25), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu por volta das 22h30, na altura do km 325 da Via Dutra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Grupo de Enfrentamento a Crimes Ambientais estava realizando um comando de combate ao crime quando abordou um veículo. Durante a abordagem, foi identificado o condutor, que disse estar vindo de São Paulo com destino ao estado de Paraíba, transportando 11 passageiros.

Durante a fiscalização, foram encontrados, embaixo de um dos bancos, duas gaiolas escondidas. Em um das gaiolas tinha um pássaro silvestre e na outra mais cinco pássaros silvestres, identificados como Sporophila Caerulescens, conhecido popularmente como coleiro.

Um dos passageiros se identificou como proprietário dos animais, tendo informado que havia comprado as aves no estado de São Paulo e as levaria para a cidade de Pombal (PB).

Diante dos fatos, foi detectado o crime de Matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre. Os animais foram apreendidos e serão encaminhados para o IBAMA.

O autor liberado, após prestar compromisso de comparecimento pelo crime cometido.