Os selecionados participarão de capacitações nas áreas de tecnologia, administração e trabalho em equipe durante 30 dias - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Os selecionados participarão de capacitações nas áreas de tecnologia, administração e trabalho em equipe durante 30 diasDivulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 16/12/2024 23:08

Estão abertas em Japeri as inscrições para o Projeto Romão Educar. A ação oferece cursos voltados ao desenvolvimento profissional e pessoal, com o objetivo de capacitar, inspirar e inserir os jovens da cidade no mercado de trabalho. As inscrições terminam na terça-feira, (17/12), às 17h. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (SEMDIC), e a empresa Romão Tecnologias Industriais.

As inscrições para o programa podem ser feitas pelo link http://www.bit.ly/3Zxj6kV . Quem não possui acesso à internet, pode realizar a inscrição presencialmente na sede da SEMDIC, na Rua Apucarana, n° 5, Bairro Mucajá, Engenheiro Pedreira/Japeri, até às 15h. O programa será direcionado exclusivamente para moradores do município, com prioridade para os jovens residentes no bairro Marajoara, onde a empresa está localizada.

Os selecionados participarão de capacitações nas áreas de tecnologia, administração e trabalho em equipe durante 30 dias. As aulas e conteúdos serão ministrados por profissionais e colaboradores voluntários da Romão Tecnologias Industriais. Com aulas de até 2 horas de duração, as turmas serão de 10 estudantes por módulo e ao final do curso, os participantes receberão certificado de conclusão e a empresa criará um banco de talentos, conectando os jovens qualificados às vagas disponíveis nas empresas dos Distritos Industriais de Queimados e Japeri.