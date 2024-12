O segundo encontro "Viver Bem" recebeu os vinte novos aposentados. - Foto/ Divulgação

Publicado 18/12/2024 20:41

Após décadas de dedicação ao serviço público, servidores aposentados da Prefeitura Municipal de Japeri foram homenageados na terça-feira (17/12), em uma cerimônia realizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Japeri (PREVI).

Com acolhimento e clima de descontração, o segundo encontro "Viver Bem” recebeu os vinte novos aposentados, com música, certificados e canecas personalizadas com o slogan da Previ "O respeito não envelhece”.

A presidente do órgão, Ana Carmen aproveitou para falar da funcionalidade dos aplicativos, portal de empréstimo consignado, eventos realizados semanalmente com temas de educação financeira, saúde e negociação.

“Estamos realizando este encontro para os servidores que estão encerrando seu período no serviço ativo e passam a ser aposentados. Este é um momento de acolhimento, onde explicamos como usar os novos aplicativos, onde os usuários podem conferir seus contracheques e toda a movimentação bancária. Além da implantação do nosso portal de empréstimo consignado pelo eConsig. Os encontros são uma forma de motivá- los e orientá-los”, declarou.

A partir do próximo ano, o PREVI-Japeri vai implantar um projeto de nutrição que vai auxiliar os servidores no controle da diabete e hipertensão, por meio de cardápios práticos desenvolvidos por nutricionistas. A inscrição vai ser disponibilizada no próprio órgão para os funcionários ativos e inativos.

O evento contou com a presença da conselheira administrativa, Eunice da Silva Santos, de 80 anos, que representou os trabalhadores inativos da Prefeitura. Ela é técnica de enfermagem desde 1992 e se aposentou há 26 anos. ” É muito bom participar deste Conselho Administrativo que nos ajuda nas nossas aplicações e investimentos. Participo deste o ano 2000 e o órgão faz uma diferença na nossa vida”, disse.

Já a superintendente do Fundo de Assistência Social , Milena Paes Leme Fernandes representou os ativos. "Faço parte do conselho há dois anos e ele é responsável por verificar a parte financeira, junto com os conselhos de Investimento e Fiscal que trabalham em conjunto com a Previ”, disse.

Aos 60 anos, Leni de Oliveira Gonçalves Rodrigues comemorou a chegada do seu benefício. ” Sou professora da rede Municipal há 19 anos. Estou muito feliz por iniciar essa nova fase na minha vida. É uma sensação de dever cumprido”, enfatizou.

Outra que também expressou sua alegria, foi a educadora Ana Paula de Jesus Félix Conceição. "Estou honrada por receber minha aposentadoria. Foi uma longa trajetória, de muito trabalho e agora é só descansar”, falou a docente que atuou por 29 anos na rede municipal.