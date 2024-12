A distribuição será realizada por ordem alfabética, sendo de A a G na sexta e de I a Z no sábado. - Foto/ Divulgação

Publicado 18/12/2024 22:03

A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (Semast), realiza nesta sexta-feira (20) e no sábado, (21), a partir das 10h, a entrega de mais uma remessa do Cartão Recomeçar.

A distribuição será realizada por ordem alfabética: na sexta-feira, nomes de A a G; e no sábado, de I a Z, na sede da Semast, que fica na Avenida Tancredo Neves, Lt 2, Qd 2 no Mucajá, em Engenheiro Pedreira.

O Cartão Recomeçar é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro destinada a auxiliar famílias afetadas pelas chuvas intensas em cidades que decretaram estado de calamidade pública. O recurso é para proporcionar a reconstrução da vida das pessoas atingidas e vem sendo entregue de forma gradativa.

Para verificar se foi contemplado, o usuário deve consultar a lista de beneficiários divulgada pela Prefeitura nos canais oficiais. E para retirar o cartão, é necessário apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de residência.