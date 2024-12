Em uma cerimônia restrita, a chefe do executivo reeleita e os 11 vereadores foram certificados. - Foto/ Divulgação

Em uma cerimônia restrita, a chefe do executivo reeleita e os 11 vereadores foram certificados.Foto/ Divulgação

Publicado 18/12/2024 21:59 | Atualizado 18/12/2024 22:04

Em uma solenidade presidida pelo juiz da 139ª zona eleitoral, dr. Thales Nogueira Cavalcanti Venâncio Braga, a prefeita de Japeri, Dra. Fernanda Ontiveros (PT) e o vice-prefeito, Carlos Januário (Solidariedade), foram diplomados na manhã desta quarta-feira, 18, no Fórum da cidade. Em uma cerimônia restrita a convidados, a chefe do executivo, que foi reeleita com cerca de 40% dos votos recebeu a certificação juntamente com os 11 vereadores eleitos.

O juiz eleitoral lembrou aos diplomados que todo poder emana do povo, conforme está na Constituição Federal. “O processo eleitoral é esse conjunto coordenado de atos para extrair a vontade do povo de uma forma transparente, auditável e sem interferências ilegítimas.”, disse dr.Thales, que agradeceu ao corpo de servidores da Justiça Eleitoral e também a todos que contribuíram para a garantia do pleito na cidade.

Após ouvir do magistrado que os eleitos tem a missão de dar voz aos que não têm voz, e que devem trabalhar incansavelmente para melhorar a vida dos cidadãos, a prefeita afirmou o propósito de servir à população.

“Vamos trabalhar mais e melhor, porque esta é a nossa vocação. Como médica pediatra neonatal, eu tinha certeza que minha missão era salvar vidas, mas Ele tinha outra missão para mim: que era ser prefeita da cidade que eu nasci. Vamos fazer o nosso melhor e quero pedir, aqui, aos 11 vereadores eleitos, o apoio incansável. Ninguém constrói nada sozinho. Construiremos juntos. Fizemos isso no primeiro mandato e faremos isso no segundo”, ressaltou a prefeita.

A prefeita reeleita também lembrou o seu primeiro mandato. "Em nossa gestão foram retomadas obras paralisadas, aumentamos 60% do atendimento na atenção básica de saúde e a nossa cidade recebeu R$260 milhões do Novo PAC para serem investidos ao longo dos quatro anos. Ainda temos um grande desafio que é o de construir a maternidade entre outras coisas", completou Fernanda Ontiveros.

A diplomação foi acompanhada por familiares dos eleitos, entre eles os pais da prefeita, o médico Carlos Ontiveros e Silvia Ontiveros. Ele, primeiro médico da cidade e por cujas mãos nasceram muitos japerienses da cidade.

Também estavam presentes a Promotora Mariana Martins Seródio Boechat, o Comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar, Ten. Coronel, Leandro Xavier Maia, o delegado da 63° DP, Luiz Maurício Armond Campos e outras autoridades.

Os vereadores diplomados foram: Rogerio Gomes Castro, Cristiano do Nascimento Alves, Mateus Coutinho Ferraz, Marlon dos Reis Santos , Leandro dos Santos Moura, Ygor Pereira Braz, Wallace Gomes dos Santos, Abner Sampaio Ferreira Madeira. Walter Trajano Alves, José Carlos de Souza e Charles Gonçalves Soares.