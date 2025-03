As aulas acontecerão no Centro Cultural Deputado Luiz Eduardo Maron de Magalhães, no Parque Mucajá, e na Biblioteca Municipal Carlos de Souza - Divulgação / PMJ

As aulas acontecerão no Centro Cultural Deputado Luiz Eduardo Maron de Magalhães, no Parque Mucajá, e na Biblioteca Municipal Carlos de SouzaDivulgação / PMJ

Publicado 24/03/2025 22:43

Japeri - A Prefeitura de Japeri, através da Secretaria Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para diversas oficinas culturais gratuitas que terão início na primeira semana de abril. As atividades são voltadas para crianças, jovens e adultos e incluem opções como jazz, futsal, capoeira, funcional, ginástica, teatro e oficina do saber. As aulas acontecerão no Centro Cultural Deputado Luiz Eduardo Maron de Magalhães, no Parque Mucajá, e na Biblioteca Municipal Carlos de Souza, no Centro de Japeri.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente nos locais indicados, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, mediante apresentação de RG e comprovante de residência. A secretária municipal de Cultura, Daniella Beliago, destaca que as oficinas vão além do aprendizado técnico.

"Elas promovem a identidade local, fortalecem a convivência social e estimulam a criatividade. Nosso objetivo é valorizar a cultura japeriense, revelar talentos e oferecer oportunidades que afastem os jovens da ociosidade, construindo um futuro melhor para a cidade", afirmou.

A iniciativa busca incentivar a prática esportiva, o contato com as artes e o reforço escolar, contribuindo para o desenvolvimento de novas habilidades, melhoria da autoestima e fortalecimento dos laços sociais. Além disso, as oficinas criam um ambiente mais saudável e estimulante para a comunidade.

Confira a programação:



Centro Cultural Deputado Luiz Eduardo Maron de Magalhães – Parque Mucajá



Quinta-feira



• Jazz Infantil (17h às 18h)



• Jazz Juvenil/Adulto (18h às 19h)



• Futsal – Parceria com a SEMEL (8h30 às 10h30 e 16h30 às 18h)



• Funcional – Parceria com a SEMEL (8h às 9h)



• Ginástica – Parceria com a SEMEL (9h às 10h)



Sexta-feira e Segunda-feira



• Capoeira (19h às 21h)



Sábado



• Futsal – Parceria com a SEMEL (8h às 10h)



Biblioteca Municipal Carlos de Souza – Centro de Japeri



Segunda-feira



• Oficina do Saber (10h às 11h20 e 14h às 15h20)



Quarta-feira



