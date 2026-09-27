Encontro também proporcionou diálogo com os participantes, permitindo a apresentação de contribuições e a discussão sobre os desafios relacionados à habitação em JaperiDivulgação
A iniciativa é da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURB), em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), por meio do Projeto Dados Qualitativos, voltado à elaboração do PLHIS e ao levantamento de informações sobre a realidade habitacional do município.
Durante a audiência, foram apresentados os trabalhos desenvolvidos e os resultados obtidos a partir da pesquisa. O encontro também proporcionou um momento de diálogo com os participantes, permitindo a apresentação de contribuições e a discussão sobre os principais desafios relacionados à habitação em Japeri.
Planejamento construído com participação
À frente da pasta responsável pela elaboração do plano, o secretário municipal de Urbanismo e Habitação, José Áureo, destacou a importância de transformar os dados levantados em planejamento e políticas públicas que estejam alinhadas às necessidades da população.
A presença de diferentes secretarias reforçou o caráter integrado da discussão. A secretária de Meio Ambiente, Meire Lucy, ressaltou que as questões habitacionais também estão relacionadas ao planejamento territorial e à ocupação adequada do município.
UNIRIO contribui com levantamento de dados
A parceria com a UNIRIO é uma das bases do trabalho desenvolvido para a elaboração do PLHIS. A universidade participa do Projeto Dados Qualitativos, contribuindo com metodologia e conhecimento técnico para compreender aspectos da realidade habitacional que vão além dos dados estatísticos.
O levantamento busca ampliar a compreensão sobre as condições e necessidades da população, oferecendo informações que poderão apoiar a definição de prioridades e futuras ações do município.
Para a secretária de Governo, Andreia Brito, a participação de diferentes setores fortalece o planejamento e garante que o debate sobre habitação seja tratado de forma integrada. “Uma política habitacional precisa olhar para as pessoas e para as diferentes realidades que existem dentro do município. Essa parceria com a universidade e o envolvimento das secretarias nos permitem construir um diagnóstico mais completo e pensar em ações de forma integrada. A participação da população nesse processo também fortalece a transparência e a construção coletiva”.
O secretário municipal de Assistência Social, Walter Trajano, também participou da audiência e destacou a importância da integração entre as políticas habitacionais e a rede de proteção social. “Habitação e assistência social caminham juntas, porque estamos falando diretamente de qualidade de vida e de garantia de direitos. Ter informações mais precisas sobre a realidade das famílias de Japeri nos ajuda a pensar políticas públicas mais eficientes e direcionadas para quem realmente precisa.”
A participação da Assistência Social também contribui para ampliar o olhar sobre as famílias em situação de vulnerabilidade e sobre as diferentes demandas que devem ser consideradas no planejamento habitacional.
A audiência pública também reforçou o compromisso com a transparência e a participação social. Ao apresentar os resultados do trabalho e abrir espaço para manifestações, o município possibilita que os moradores acompanhem o processo de construção do PLHIS e contribuam com suas experiências e demandas.
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