Encontro também proporcionou diálogo com os participantes, permitindo a apresentação de contribuições e a discussão sobre os desafios relacionados à habitação em Japeri - Divulgação

Encontro também proporcionou diálogo com os participantes, permitindo a apresentação de contribuições e a discussão sobre os desafios relacionados à habitação em JaperiDivulgação

Publicado 27/09/2026 12:37





A iniciativa é da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURB), em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), por meio do Projeto Dados Qualitativos, voltado à elaboração do PLHIS e ao levantamento de informações sobre a realidade habitacional do município.



Durante a audiência, foram apresentados os trabalhos desenvolvidos e os resultados obtidos a partir da pesquisa. O encontro também proporcionou um momento de diálogo com os participantes, permitindo a apresentação de contribuições e a discussão sobre os principais desafios relacionados à habitação em Japeri.



Planejamento construído com participação



À frente da pasta responsável pela elaboração do plano, o secretário municipal de Urbanismo e Habitação, José Áureo, destacou a importância de transformar os dados levantados em planejamento e políticas públicas que estejam alinhadas às necessidades da população. Japeri deu mais um passo na construção de um planejamento habitacional conectado à realidade do município. O Núcleo de Educação Ambiental, no Vale do Ipê, recebeu a Audiência Pública de apresentação do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), reunindo representantes do Poder Público e da sociedade para conhecer os resultados do trabalho desenvolvido nos últimos meses.A iniciativa é da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURB), em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), por meio do Projeto Dados Qualitativos, voltado à elaboração do PLHIS e ao levantamento de informações sobre a realidade habitacional do município.Durante a audiência, foram apresentados os trabalhos desenvolvidos e os resultados obtidos a partir da pesquisa. O encontro também proporcionou um momento de diálogo com os participantes, permitindo a apresentação de contribuições e a discussão sobre os principais desafios relacionados à habitação em Japeri.À frente da pasta responsável pela elaboração do plano, o secretário municipal de Urbanismo e Habitação, José Áureo, destacou a importância de transformar os dados levantados em planejamento e políticas públicas que estejam alinhadas às necessidades da população.

“Esse momento é muito importante porque estamos apresentando à população um trabalho que vem sendo construído com muito cuidado. O PLHIS nos ajuda a conhecer melhor a realidade habitacional de Japeri e, a partir dessas informações, estabelecer caminhos e prioridades para as políticas públicas. Ouvir a população também é fundamental para que esse planejamento reflita aquilo que a cidade realmente precisa”, afirmou.



A presença de diferentes secretarias reforçou o caráter integrado da discussão. A secretária de Meio Ambiente, Meire Lucy, ressaltou que as questões habitacionais também estão relacionadas ao planejamento territorial e à ocupação adequada do município.

“Quando falamos de habitação, também estamos falando de território, meio ambiente e qualidade de vida. Por isso, é tão importante que diferentes áreas estejam envolvidas nessa construção. Um planejamento habitacional responsável precisa considerar onde as pessoas vivem, as condições desses espaços e como podemos construir uma cidade mais segura e sustentável”, disse.



UNIRIO contribui com levantamento de dados



A parceria com a UNIRIO é uma das bases do trabalho desenvolvido para a elaboração do PLHIS. A universidade participa do Projeto Dados Qualitativos, contribuindo com metodologia e conhecimento técnico para compreender aspectos da realidade habitacional que vão além dos dados estatísticos.



O levantamento busca ampliar a compreensão sobre as condições e necessidades da população, oferecendo informações que poderão apoiar a definição de prioridades e futuras ações do município.



Para a secretária de Governo, Andreia Brito, a participação de diferentes setores fortalece o planejamento e garante que o debate sobre habitação seja tratado de forma integrada. “Uma política habitacional precisa olhar para as pessoas e para as diferentes realidades que existem dentro do município. Essa parceria com a universidade e o envolvimento das secretarias nos permitem construir um diagnóstico mais completo e pensar em ações de forma integrada. A participação da população nesse processo também fortalece a transparência e a construção coletiva”.



O secretário municipal de Assistência Social, Walter Trajano, também participou da audiência e destacou a importância da integração entre as políticas habitacionais e a rede de proteção social. “Habitação e assistência social caminham juntas, porque estamos falando diretamente de qualidade de vida e de garantia de direitos. Ter informações mais precisas sobre a realidade das famílias de Japeri nos ajuda a pensar políticas públicas mais eficientes e direcionadas para quem realmente precisa.”



A participação da Assistência Social também contribui para ampliar o olhar sobre as famílias em situação de vulnerabilidade e sobre as diferentes demandas que devem ser consideradas no planejamento habitacional.



A audiência pública também reforçou o compromisso com a transparência e a participação social. Ao apresentar os resultados do trabalho e abrir espaço para manifestações, o município possibilita que os moradores acompanhem o processo de construção do PLHIS e contribuam com suas experiências e demandas.