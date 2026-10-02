Treinamento abordou monitoramento, identificação de áreas vulneráveis e estratégias de resposta a emergências - Divulgação

Treinamento abordou monitoramento, identificação de áreas vulneráveis e estratégias de resposta a emergênciasDivulgação

Publicado 02/10/2026 07:19

A Defesa Civil de Japeri realizou, na última terça-feira, uma capacitação voltada à preparação das equipes municipais para possíveis impactos associados ao chamado Super El Niño . O encontro ocorreu na Escola Municipal João XXIII e reuniu profissionais que trabalham nas áreas de prevenção, monitoramento e resposta a situações de emergência, além de representantes das Defesas Civis de outros municípios e do Governo do Estado.

Batizada de “Japeri em Ação no Enfrentamento ao Super El Niño”, a atividade teve participação do diretor do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ), tenente-coronel Alexander Anthony Barrera. Durante o treinamento, foram apresentadas informações técnicas relacionadas ao monitoramento das condições meteorológicas e à preparação dos municípios diante de possíveis cenários de risco.

Além dos profissionais de Japeri, participaram representantes das Defesas Civis de Engenheiro Paulo de Frontin, Queimados, Piraí e do Estado. A proposta foi ampliar a troca de informações entre os órgãos e discutir procedimentos adotados na prevenção e na resposta a eventos adversos.

Preparação envolve monitoramento e áreas vulneráveis

Segundo a prefeitura, a capacitação integra as ações preventivas desenvolvidas no município e busca preparar os agentes antes da ocorrência de situações de emergência. Entre os pontos considerados nesse trabalho estão o acompanhamento das informações meteorológicas, a identificação das áreas mais vulneráveis, a organização de equipes e recursos e a definição de procedimentos para agilizar a comunicação e a resposta em eventuais ocorrências.

A prefeita Fernanda Ontiveros acompanhou a programação e afirmou que a prevenção deve fazer parte da rotina do poder público. Segundo ela, a preparação antecipada permite alinhar estratégias e buscar conhecimento para reduzir riscos à população. O secretário municipal responsável pela Defesa Civil, Ziel Pavani, também destacou que a integração com profissionais de outras cidades permite aperfeiçoar procedimentos já adotados em Japeri e ampliar a capacidade de atuação das equipes.

Durante a apresentação, Barrera ressaltou a importância do conhecimento das características do território e da interpretação dos dados disponíveis para a tomada de decisões. De acordo com o diretor do Cemaden-RJ, a integração entre municípios também contribui para organizar respostas diante de situações que possam atingir mais de uma cidade.

Também participaram da atividade a secretária municipal de Governo, Andreia Brito; o secretário de Obras, Cristiano Pingim; e a secretária de Cultura, Daniela Beliago.

Fenômeno pode alterar padrões climáticos

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, condição que pode provocar mudanças na circulação atmosférica e influenciar o clima em diferentes regiões. A intensidade e os efeitos variam de acordo com a localização e as características de cada episódio.

Em Japeri, a estratégia apresentada durante a capacitação prevê o acompanhamento das condições meteorológicas e a preparação das equipes para identificar riscos e organizar ações preventivas. A prefeitura informou que o trabalho busca integrar diferentes setores e fortalecer a capacidade de resposta do município diante de eventuais situações de emergência.