Homem também é investigado em outro procedimento que reúne relatos de violência sexual envolvendo duas criançasDivulgação

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Aline Martins
Policiais civis da 63ª DP (Japeri) prenderam, na manhã desta terça-feira (29), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, Romildo do Nascimento da Conceição, acusado de estupro de vulnerável. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Japeri. O homem também é investigado em outro procedimento que reúne relatos de violência sexual envolvendo duas crianças.

A investigação que resultou na prisão apura um episódio ocorrido em 5 de junho deste ano, no bairro Marajoara, em Japeri. Segundo a Polícia Civil, uma criança de 10 anos estava na casa da avó paterna quando teria sofrido uma tentativa de abuso sexual. O investigado era vizinho da família.

Ainda conforme os relatos reunidos na investigação, uma testemunha chegou ao local durante o episódio, interrompeu a situação e impediu que a ação continuasse. Após a intervenção, Romildo teria fugido.

Outros relatos são investigados

A Polícia Civil informou que o preso também aparece em uma investigação iniciada a partir de uma ocorrência registrada em setembro de 2024, envolvendo outras duas crianças.

Segundo o relato apresentado à polícia por uma responsável, a filha contou que Romildo teria exibido as partes íntimas para ela e uma amiga. O episódio teria ocorrido mais de um ano antes do registro e, conforme a versão apresentada às autoridades, não havia sido comunicado anteriormente por medo.

A outra criança também teria confirmado a exposição e relatado ter sido vítima de toques de natureza sexual atribuídos ao investigado.

No mesmo procedimento, há ainda o relato de que Romildo observava uma das crianças pelo portão e por aberturas existentes em um muro, situação que provocava medo na vítima. Segundo a comunicante, depois de ser confrontado sobre a conduta, ele teria fechado as aberturas com cimento.
Justiça decretou prisão preventiva

Ao determinar a prisão preventiva, segundo a Polícia Civil, a Justiça considerou a existência de risco concreto de reiteração criminosa e de o acusado tentar se furtar à aplicação da lei penal.

O mandado foi cumprido nesta terça-feira pelos agentes da 63ª DP. Após a prisão em Jacarepaguá, Romildo permaneceu à disposição da Justiça. A defesa do suspeito foi procurada pela reportagem de O DIA, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.