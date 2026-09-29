Homem também é investigado em outro procedimento que reúne relatos de violência sexual envolvendo duas crianças - Divulgação

Homem também é investigado em outro procedimento que reúne relatos de violência sexual envolvendo duas criançasDivulgação

Publicado 29/09/2026 14:19 | Atualizado 29/09/2026 14:22





A investigação que resultou na prisão apura um episódio ocorrido em 5 de junho deste ano, no bairro Marajoara, em Japeri. Segundo a Polícia Civil, uma criança de 10 anos estava na casa da avó paterna quando teria sofrido uma tentativa de abuso sexual. O investigado era vizinho da família.



Ainda conforme os relatos reunidos na investigação, uma testemunha chegou ao local durante o episódio, interrompeu a situação e impediu que a ação continuasse. Após a intervenção, Romildo teria fugido.



Outros relatos são investigados



A Polícia Civil informou que o preso também aparece em uma investigação iniciada a partir de uma ocorrência registrada em setembro de 2024, envolvendo outras duas crianças.



Segundo o relato apresentado à polícia por uma responsável, a filha contou que Romildo teria exibido as partes íntimas para ela e uma amiga. O episódio teria ocorrido mais de um ano antes do registro e, conforme a versão apresentada às autoridades, não havia sido comunicado anteriormente por medo.



A outra criança também teria confirmado a exposição e relatado ter sido vítima de toques de natureza sexual atribuídos ao investigado.



No mesmo procedimento, há ainda o relato de que Romildo observava uma das crianças pelo portão e por aberturas existentes em um muro, situação que provocava medo na vítima. Segundo a comunicante, depois de ser confrontado sobre a conduta, ele teria fechado as aberturas com cimento.

Policiais civis da 63ª DP (Japeri) prenderam, na manhã desta terça-feira (29), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, Romildo do Nascimento da Conceição, acusado de estupro de vulnerável . Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Japeri. O homem também é investigado em outro procedimento que reúne relatos de violência sexual envolvendo duas crianças.A investigação que resultou na prisão apura um episódio ocorrido em 5 de junho deste ano, no bairro Marajoara, em Japeri. Segundo a Polícia Civil, uma criança de 10 anos estava na casa da avó paterna quando teria sofrido uma tentativa de abuso sexual. O investigado era vizinho da família.Ainda conforme os relatos reunidos na investigação, uma testemunha chegou ao local durante o episódio, interrompeu a situação e impediu que a ação continuasse. Após a intervenção, Romildo teria fugido.A Polícia Civil informou que o preso também aparece em uma investigação iniciada a partir de uma ocorrência registrada em setembro de 2024, envolvendo outras duas crianças.Segundo o relato apresentado à polícia por uma responsável, a filha contou que Romildo teria exibido as partes íntimas para ela e uma amiga. O episódio teria ocorrido mais de um ano antes do registro e, conforme a versão apresentada às autoridades, não havia sido comunicado anteriormente por medo.A outra criança também teria confirmado a exposição e relatado ter sido vítima de toques de natureza sexual atribuídos ao investigado.No mesmo procedimento, há ainda o relato de que Romildo observava uma das crianças pelo portão e por aberturas existentes em um muro, situação que provocava medo na vítima. Segundo a comunicante, depois de ser confrontado sobre a conduta, ele teria fechado as aberturas com cimento.

Justiça decretou prisão preventiva



Ao determinar a prisão preventiva, segundo a Polícia Civil, a Justiça considerou a existência de risco concreto de reiteração criminosa e de o acusado tentar se furtar à aplicação da lei penal.



O mandado foi cumprido nesta terça-feira pelos agentes da 63ª DP. Após a prisão em Jacarepaguá, Romildo permaneceu à disposição da Justiça. A defesa do suspeito foi procurada pela reportagem de O DIA, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.