A primeira atividade a começar é a Oficina de Arte e Território. Voltada para crainças a partir de 10 anos - Divulgação

A primeira atividade a começar é a Oficina de Arte e Território. Voltada para crainças a partir de 10 anosDivulgação

Publicado 10/10/2026 08:52





As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do formulário:



A primeira atividade a começar é a Oficina de Arte e Território, ministrada pelo professor Blonsom. Voltada para crainças a partir de 10 anos, a oficina terá encontros nos dias 7, 14 e 21 de outubro, sempre às quartas-feiras, no Centro Cultural. Os participantes poderão escolher entre duas turmas: das 9h às 11h ou das 14h às 16h.



Na sequência, no dia 19 de outubro, começam as aulas de inglês com o professor Wladimir. A atividade é destinada a participantes a partir de 12 anos e será realizada às segundas-feiras, também no Centro Cultural. Haverá duas opções de horário: das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30. Novas oportunidades de aprendizado, cultura e atividade física chegam ao Mucajá a partir deste mês. A Prefeitura de Japeri através da Secretaria Municipal de Cutura está com inscrições abertas para uma nova programação de oficinas culturais, com atividades realizadas no Centro Cultural Deputado Luís Eduardo Maron de Magalhães e na Quadra do Mucajá.As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL-XnGtm1reOWW65ZCL__qrpBCsHEf7NjzxWP7T64col4cGg/viewform?usp=dialog A primeira atividade a começar é a Oficina de Arte e Território, ministrada pelo professor Blonsom. Voltada para crainças a partir de 10 anos, a oficina terá encontros nos dias 7, 14 e 21 de outubro, sempre às quartas-feiras, no Centro Cultural. Os participantes poderão escolher entre duas turmas: das 9h às 11h ou das 14h às 16h.Na sequência, no dia 19 de outubro, começam as aulas de inglês com o professor Wladimir. A atividade é destinada a participantes a partir de 12 anos e será realizada às segundas-feiras, também no Centro Cultural. Haverá duas opções de horário: das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30.

Oportunidades para criançada



Para o público infantil, a programação oferece o Funcional Kids, com a professora Thaynnara. A atividade é voltada para crianças de 7 a 12 anos e começa no dia 21 de outubro. As aulas serão realizadas às quartas-feiras, das 8h às 9h, na Quadra do Mucajá.



A iniciativa amplia a programação oferecida nos equipamentos culturais da região e cria novas possibilidades de acesso a atividades que estimulam a criatividade, o aprendizado, a convivência e a prática de exercícios físicos. Com propostas destinadas a diferentes idades, as oficinas também contribuem para aproximar a comunidade dos espaços públicos e fortalecer a participação dos moradores nas ações culturais do município.



Para a secretária municipal de Cultura, Daniela Beliago, a ampliação da programação representa mais oportunidades de acesso à cultura, ao aprendizado e à convivência.

“Estamos ampliando as oportunidades para que a população tenha acesso à cultura, ao aprendizado e a novas experiências. As oficinas também ajudam a movimentar nossos espaços culturais e a criar ambientes de convivência, descoberta e desenvolvimento para diferentes públicos”, afirmou.

