A primeira atividade a começar é a Oficina de Arte e Território. Voltada para crainças a partir de 10 anosDivulgação
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL-XnGtm1reOWW65ZCL__qrpBCsHEf7NjzxWP7T64col4cGg/viewform?usp=dialog
A primeira atividade a começar é a Oficina de Arte e Território, ministrada pelo professor Blonsom. Voltada para crainças a partir de 10 anos, a oficina terá encontros nos dias 7, 14 e 21 de outubro, sempre às quartas-feiras, no Centro Cultural. Os participantes poderão escolher entre duas turmas: das 9h às 11h ou das 14h às 16h.
Na sequência, no dia 19 de outubro, começam as aulas de inglês com o professor Wladimir. A atividade é destinada a participantes a partir de 12 anos e será realizada às segundas-feiras, também no Centro Cultural. Haverá duas opções de horário: das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30.
Para o público infantil, a programação oferece o Funcional Kids, com a professora Thaynnara. A atividade é voltada para crianças de 7 a 12 anos e começa no dia 21 de outubro. As aulas serão realizadas às quartas-feiras, das 8h às 9h, na Quadra do Mucajá.
A iniciativa amplia a programação oferecida nos equipamentos culturais da região e cria novas possibilidades de acesso a atividades que estimulam a criatividade, o aprendizado, a convivência e a prática de exercícios físicos. Com propostas destinadas a diferentes idades, as oficinas também contribuem para aproximar a comunidade dos espaços públicos e fortalecer a participação dos moradores nas ações culturais do município.
Para a secretária municipal de Cultura, Daniela Beliago, a ampliação da programação representa mais oportunidades de acesso à cultura, ao aprendizado e à convivência.
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