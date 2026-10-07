Gabriel Fernandes tinha 31 anosReprodução/Rede Social
A operação foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio de policiais da 63ª DP (Japeri) e da 55ª DP (Queimados). Segundo a Polícia Civil, as investigações indicam que os envolvidos solicitaram uma corrida de Japeri com destino a Queimados e anunciaram um assalto durante o trajeto.
De acordo com a apuração policial, o celular de Gabriel foi roubado e, posteriormente, os envolvidos teriam decidido matar o motorista para impedir que fossem denunciados. A vítima foi atacada com golpes de faca e teve o corpo deixado em uma área isolada de Japeri.
Ainda conforme a Polícia Civil, os suspeitos teriam comprado gasolina após o homicídio e incendiado o corpo na tentativa de dificultar a identificação da vítima e prejudicar as investigações.
Antes de o corpo de Gabriel ser localizado, familiares e amigos mobilizaram buscas pelo motorista, que havia deixado de responder a mensagens e ligações depois de sair para trabalhar.
O veículo utilizado por Gabriel também foi encontrado após o desaparecimento. Conforme a investigação divulgada nesta quarta-feira (7), os envolvidos teriam usado o carro da vítima depois do crime e batido contra o muro de uma residência no bairro Paraíso, em Queimados.
Informações divulgadas nos primeiros dias da investigação apontavam que o automóvel havia sido localizado na região do Morro do Coco, em Queimados. Gabriel não estava no veículo quando ele foi encontrado.
O corpo do motorista foi localizado na noite de 29 de setembro na Rua Amatari, em Jardim Aljezur. Na ocasião, policiais militares do 24º BPM (Queimados) foram acionados para verificar a ocorrência e encontraram a vítima sem vida. A DHBF assumiu a investigação e realizou os procedimentos periciais no local.
Polícia apura relação com outros roubos
As investigações não se limitam à morte de Gabriel. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que o grupo possa estar relacionado a outros roubos praticados na região utilizando um modo de atuação semelhante. Esses episódios serão investigados separadamente em inquéritos que permanecem em andamento.
O homem preso e os dois adolescentes apreendidos foram encaminhados à sede da DHBF para os procedimentos legais. O adulto permanece à disposição da Justiça, enquanto os adolescentes estão sujeitos às medidas determinadas pela Vara da Infância e Juventude.
As investigações continuam para localizar o adolescente que permanece foragido e esclarecer a eventual participação do grupo em outros crimes ocorridos na Baixada Fluminense. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.
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