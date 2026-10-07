Gabriel Fernandes tinha 31 anos - Reprodução/Rede Social

Gabriel Fernandes tinha 31 anosReprodução/Rede Social

Publicado 07/10/2026 09:54





A operação foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio de policiais da 63ª DP (Japeri) e da 55ª DP (Queimados). Segundo a Polícia Civil, as investigações indicam que os envolvidos solicitaram uma corrida de Japeri com destino a Queimados e anunciaram um assalto durante o trajeto.



De acordo com a apuração policial, o celular de Gabriel foi roubado e, posteriormente, os envolvidos teriam decidido matar o motorista para impedir que fossem denunciados. A vítima foi atacada com golpes de faca e teve o corpo deixado em uma área isolada de Japeri.



Ainda conforme a Polícia Civil, os suspeitos teriam comprado gasolina após o homicídio e incendiado o corpo na tentativa de dificultar a identificação da vítima e prejudicar as investigações.

A Polícia Civil prendeu temporariamente, nesta terça-feira (6), um homem suspeito de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Gabriel Dias Fernandes, de 31 anos, em Japeri, na Baixada Fluminense . Dois adolescentes também foram apreendidos por suspeita de participação no crime, enquanto um terceiro adolescente apontado pela investigação como envolvido permanece foragido. Gabriel desapareceu enquanto trabalhava e foi encontrado morto no dia 29 de setembro, na Rua Amatari, no bairro Jardim Aljezur.A operação foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio de policiais da 63ª DP (Japeri) e da 55ª DP (Queimados). Segundo a Polícia Civil, as investigações indicam que os envolvidos solicitaram uma corrida de Japeri com destino a Queimados e anunciaram um assalto durante o trajeto.De acordo com a apuração policial, o celular de Gabriel foi roubado e, posteriormente, os envolvidos teriam decidido matar o motorista para impedir que fossem denunciados. A vítima foi atacada com golpes de faca e teve o corpo deixado em uma área isolada de Japeri.Ainda conforme a Polícia Civil, os suspeitos teriam comprado gasolina após o homicídio e incendiado o corpo na tentativa de dificultar a identificação da vítima e prejudicar as investigações.

Carro foi encontrado após desaparecimento



Antes de o corpo de Gabriel ser localizado, familiares e amigos mobilizaram buscas pelo motorista, que havia deixado de responder a mensagens e ligações depois de sair para trabalhar.



O veículo utilizado por Gabriel também foi encontrado após o desaparecimento. Conforme a investigação divulgada nesta quarta-feira (7), os envolvidos teriam usado o carro da vítima depois do crime e batido contra o muro de uma residência no bairro Paraíso, em Queimados.



Informações divulgadas nos primeiros dias da investigação apontavam que o automóvel havia sido localizado na região do Morro do Coco, em Queimados. Gabriel não estava no veículo quando ele foi encontrado.



O corpo do motorista foi localizado na noite de 29 de setembro na Rua Amatari, em Jardim Aljezur. Na ocasião, policiais militares do 24º BPM (Queimados) foram acionados para verificar a ocorrência e encontraram a vítima sem vida. A DHBF assumiu a investigação e realizou os procedimentos periciais no local.



Polícia apura relação com outros roubos



As investigações não se limitam à morte de Gabriel. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que o grupo possa estar relacionado a outros roubos praticados na região utilizando um modo de atuação semelhante. Esses episódios serão investigados separadamente em inquéritos que permanecem em andamento.



O homem preso e os dois adolescentes apreendidos foram encaminhados à sede da DHBF para os procedimentos legais. O adulto permanece à disposição da Justiça, enquanto os adolescentes estão sujeitos às medidas determinadas pela Vara da Infância e Juventude.



As investigações continuam para localizar o adolescente que permanece foragido e esclarecer a eventual participação do grupo em outros crimes ocorridos na Baixada Fluminense. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.

