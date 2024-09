Pistola 380 - 29

Pistola 38029

Publicado 20/09/2024 18:46 | Atualizado 20/09/2024 18:47

Laje do Muriaé- Na quinta-feira (19) um Fiat Uno de cor preta despertou a curiosidade profissional dos policiais do 29º BPM ( conhecido como o Guardião do Noroeste) no Bairro Boa Vista. Em rápida conversa com o motorista, eles ouviram deste que, estava com uma pistola 380 Taurus, sem registro e 13 munições ainda não usadas.

Ele também estava sem autorização para porte de armas. Na 137ª DP/Miracema, o dono do Uno foi enquadrado pelo porte ilegal da pistola, e depois de pagar fiança de 1.412 reais foi liberado.



Caso 2

Itaperuna- Ao saber sobre disparos efetuados no Bairro Guaritá, os policiais do 29º BPM entraram em operação e na Rua Pedro Francisco da Gama pararam um mototaxista que transportava um cidadão.

Na revista feita em ambos foi encontrado na cintura do passageiro de 31 anos, revólver 32 raspado e seis munições novas. Na 143ª DP para onde o mototaxista e o passageiro foram, o caso ficou anotado e o portador ilegal de arma ficou detido.

Revólver 32 ,

NinoBellieny