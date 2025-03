HPM celebra 21 anos com cerimônia ecumênica e anuncia novos serviços para pacientes cardíacos - Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 15:17 | Atualizado 21/03/2025 16:08

Macaé - O Hospital Público Municipal de Macaé (HPM) comemorou, nesta sexta-feira (21), seu 21º aniversário de fundação, reunindo autoridades e funcionários em torno de um culto Ecumênico e café da manhã. O culto foi realizado por representantes das diferentes vertentes religiosas, todas voltadas para um só propósito: a renovação da fé, da esperança e do cuidado com a saúde. Participaram do evento líderes eclesiásticos, representando evangélicos, católicos, seguidores da doutrina espírita e dos povos indígenas e de matizes africanas. A solenidade foi realizada na área externa do complexo hospitalar.

O hospital é referência na parte de traumatologia, atendendo a pacientes acidentados no trânsito e também vítimas de acidentes domésticos. Também é referência na parte de urologia, ortopedia e neurocirurgia. Toda alta e média complexidade é realizada dentro do HPM. A busca pela inovação, em aprimorar o atendimento, é uma meta diária do governo municipal através da Secretaria de Saúde. Por dia, mais de 20 especialistas de plantão fazem parte do quadro médico, desde cirurgião plástico ao clínico geral socorrista. O HPM conta com mais de dois mil funcionários para os diversos atendimentos e serviços.

O prefeito Welberth Rezende esteve presente e destacou os investimentos em saúde realizados pelo governo municipal. "Investir em saúde é investir em vida. A gente tem trabalhado muito para manter uma saúde de qualidade no município de Macaé, com vários investimentos. Nosso governo ampliou muito o atendimento em saúde na nossa cidade. Nós temos trabalhado para avançarmos mais na alta e média complexidade e também na atenção básica. Nós vamos fazer uma grande obra aqui no HPM: temos um projeto de modernização e remodelagem do hospital que é tão importante pra gente. Hoje, comemorando 21 anos, quero parabenizar o HPM pelo aniversário e parabenizar também todos os seus funcionários. Teremos novidades e um HPM cada vez mais forte", disse.

Nesse dia de celebração, há uma boa notícia para dar à população: a unidade coronariana do hospital; uma unidade especializada em atender pacientes com cardiopatia, infarto ou dor no peito. "A doença cardiovascular é uma das que mais causa óbitos no mundo. Para cuidar desses pacientes, teremos todos os especialistas atendendo com um olhar mais minucioso. Esses 21 anos de dedicação aos pacientes são motivo de muita comemoração pelo número de vidas que o HPM salvou. É um hospital importantíssimo não só para Macaé, mas para toda a região", disse o médico e Secretário de Saúde, Lucas Dias.

