População aproveita a Moeda Social Macaíba para compras no comércio localFoto: Douglas Smmithy

Publicado 25/03/2025 18:08

Macaé - Mais de 22 mil famílias foram contempladas, nesta terça-feira (25), com a liberação da parcela de março da Moeda Social Macaíba. A iniciativa injetou R$ 5,1 milhões no comércio local, permitindo que cerca de 44,2 mil pessoas realizem compras em mais de 1.800 estabelecimentos credenciados.

Desde o início de 2025, o programa já destinou R$ 15 milhões às famílias beneficiadas, e a previsão é de que R$ 47 milhões sejam distribuídos ao longo dos próximos meses, totalizando R$ 62 milhões até o fim do ano. O benefício amplia o acesso a produtos e serviços essenciais, fortalecendo a economia e garantindo mais dignidade à população em situação de vulnerabilidade social.

O Banco Macaíba, responsável pela operacionalização do programa, conta com agências no Centro, na Barra e em Córrego do Ouro, oferecendo suporte aos beneficiários para cadastro, atualização de documentos e acesso ao aplicativo da Moeda Social.