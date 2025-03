Equipe da 123ª DP celebra a conquista do primeiro lugar no ranking de produtividade da Polícia Civil - Foto: Douglas Smmithy

Equipe da 123ª DP celebra a conquista do primeiro lugar no ranking de produtividade da Polícia CivilFoto: Douglas Smmithy

Publicado 25/03/2025 18:02

Macaé - A Polícia Civil do Rio de Janeiro lançou um novo sistema de avaliação da eficiência das delegacias, medindo o desempenho das unidades em todo o estado. No primeiro levantamento divulgado, a 123ª DP de Macaé se destacou, conquistando o primeiro lugar no ranking de produtividade global entre as 184 delegacias avaliadas.

Os critérios utilizados para a medição de eficiência incluem quatro pilares fundamentais: produtividade operacional, que considera o número de prisões realizadas pela equipe da unidade; produtividade investigativa, relacionada à quantidade de inquéritos concluídos com sucesso; produtividade administrativa, que avalia a regularidade da gestão da unidade; e produtividade de inteligência, voltada à produção e análise de informações estratégicas.

O desempenho da 123ª DP reflete um trabalho contínuo na redução da criminalidade na cidade. Nos últimos meses, Macaé apresentou índices históricos de queda na violência, resultado direto do empenho das forças de segurança e da integração entre Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Tribunal de Justiça e demais órgãos municipais.

O reconhecimento do trabalho realizado reforça o compromisso da equipe policial em manter a eficiência e seguir avançando na segurança pública do município e da região. Com estratégias bem definidas e ações coordenadas, a expectativa é continuar aprimorando o combate ao crime e garantindo um ambiente mais seguro para a população.