Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação contra o sarampo em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2025 18:12

Macaé - Com a confirmação de casos de sarampo no Estado do Rio de Janeiro em 2025, a Secretaria de Saúde de Macaé intensifica o alerta para que a população mantenha a caderneta de vacinação atualizada. A vacina contra a doença está disponível em todas as Unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), Unidades Básicas de Saúde e na Casa da Vacina.

A coordenadora do Programa de Imunização, Samyra Mayer, ressalta que o sarampo é uma infecção viral grave e altamente contagiosa, que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo. O esquema vacinal prevê duas doses: a primeira aos 12 meses, com a Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), e a segunda aos 15 meses, com a Tetra Viral, que inclui a varicela.

Adolescentes e adultos não vacinados até 29 anos devem receber duas doses da Tríplice Viral, com intervalo de 30 dias. Já adultos de 30 a 59 anos precisam de uma dose única. A transmissão ocorre pelo ar, através da tosse, espirro ou fala, e pode infectar 90% das pessoas não imunizadas próximas ao doente.

**Sintomas e riscos**

Os primeiros sintomas incluem febre, tosse, irritação nos olhos, coriza e mal-estar. Manchas brancas na parte interna das bochechas podem surgir, seguidas de manchas vermelhas no rosto, atrás das orelhas e pelo corpo. A persistência da febre após o surgimento das manchas indica gravidade, especialmente em crianças menores de cinco anos.

O sarampo pode causar complicações como pneumonia, infecções de ouvido, encefalite e até morte, sendo ainda mais preocupante em gestantes, pois pode levar a parto prematuro e baixo peso do bebê.