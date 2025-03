Semana cultural começa com exibição de documentário no Solar dos Mellos e segue com atrações variadas - Foto: Divulgação

Publicado 25/03/2025 18:15

Macaé - A agenda cultural de Macaé desta semana começa com uma imersão na história do Brasil. Na quarta-feira (26), o Cinema Comentado exibe o documentário “A Torre das Donzelas”, às 18h30, no Solar dos Mellos. O filme traz relatos marcantes de mulheres presas durante a ditadura militar, abordando resistência e memória. A programação cultural segue intensa nos próximos dias, com teatro, mostras artísticas e incentivo aos talentos locais.

Na quinta-feira (27), o projeto Quintas no Museu retorna ao Solar dos Mellos com artesanato, música, literatura e dança a partir das 19h. No mesmo dia, a Terceira Mostra Feminina de Cultura reúne cerca de 30 artistas e produtoras culturais no teatro do Sindipetro/NF, às 20h.

A sexta-feira (28) será marcada pela peça teatral "Estigmatizados", com duas apresentações no Sindipetro/NF, às 17h e 20h. Já no fim de semana, o projeto Palcos Abertos abre espaço para talentos locais no CriaSana, na Região Serrana.

Até o dia 31 de março, exposições na Galeria Hindemburgo Olive e no Solar dos Mellos enaltecem a arte e a força feminina. A Expomulher apresenta obras de Amanda Morais, Ingllithy Pio, Lídia González, Loo Stavale, Marina Hera e Pilar Matias. Já a mostra “Divas - Mulheres Macaenses em Retrato”, assinada por Ulisses Filho, presta homenagem a figuras femininas que marcaram a história da cidade.