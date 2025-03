Coral da Cidade de Macaé convida o público para uma noite de música e emoção no Teatro Municipal - Foto: Divulgação

Coral da Cidade de Macaé convida o público para uma noite de música e emoção no Teatro MunicipalFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2025 18:19

Macaé - O Coral da Cidade de Macaé convida o público para um ensaio aberto nesta quarta-feira (26), às 19h30, na entrada do Teatro Municipal. Com um repertório emocionante, o grupo promete encantar a plateia com a harmonia do canto coral.

Formado por alunos da Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart) e integrantes da comunidade, o coral tem como missão fortalecer a cultura local e desenvolver talentos musicais. Sob regência da professora Maristela Tavares desde 2017 e com o professor Joel Bezerra como pianista-arranjador, o grupo se destaca pela dedicação e qualidade musical.

Os ensaios acontecem sempre às quartas-feiras, às 19h, na sala 201 da Emart. Interessados em ingressar devem ter no mínimo 16 anos e passar por uma avaliação musical. O agendamento deve ser feito presencialmente na secretaria da escola, localizada no Centro Macaé de Cultura, na Avenida Rui Barbosa, 780, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h.