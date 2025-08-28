Obras no Morro de Santana fazem parte de pacote de macrodrenagem que promete reduzir riscos de alagamentosFoto: Moisés Bruno H. Santos
Macaé moderniza sistema de escoamento e combate riscos de enchentes
Intervenções no Morro de Santana fazem parte de projeto que busca reduzir riscos de alagamentos e modernizar a infraestrutura da cidade
Primeira Jornada de Psicologia de Macaé debate saúde mental no serviço público
Evento reúne profissionais, acadêmicos e servidores municipais para discutir bem-estar integral e qualidade de vida no trabalho
Motocicleta com placa adulterada é apreendida durante patrulhamento no Centro de Macaé
Agentes da Operação Segurança Presente localizaram droga com suspeito já conhecido por envolvimento com tráfico de entorpecentes
Inscrições abertas para curso de Voluntários da Defesa Civil em Macaé
Programa prepara cidadãos para agir em desastres e situações de emergência
Macaé promove ações educativas para a Semana Nacional do Trânsito
Campanha busca conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas sobre a importância de desacelerar
Frade avança em saneamento: moradores podem conectar imóveis à nova rede de esgoto
Conexão domiciliar é essencial para saúde pública e preservação ambiental na região
