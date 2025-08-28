Obras no Morro de Santana fazem parte de pacote de macrodrenagem que promete reduzir riscos de alagamentos - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Obras no Morro de Santana fazem parte de pacote de macrodrenagem que promete reduzir riscos de alagamentosFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 28/08/2025 17:07

Macaé - O poder público de Macaé segue executando o maior pacote de obras de macrodrenagem em andamento no Estado do Rio de Janeiro. O município vem apostando em intervenções estruturais para solucionar, de forma definitiva, problemas históricos de alagamentos. Atualmente, os trabalhos se concentram em um trecho estratégico do Morro de Santana, abrangendo as ruas de Santana e Tenente Coronel Amado.

De acordo com informações da Secretaria de Obras, já foram concluídos 114 metros da nova galeria de macrodrenagem, com dimensões de 5 metros por 2,50 metros. Restam apenas 12 metros para a finalização do trecho total de 126 metros. A estrutura faz parte de um conjunto de intervenções que também inclui sistemas de bombeamento e obras de microdrenagem em bairros como Campo D’Oeste, Sol Y Mar e outras regiões da cidade.

As novas galerias são projetadas para ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzindo riscos de enchentes e proporcionando mais segurança para a população. O prefeito Welberth Rezende destacou que o município tem trabalhado em diferentes frentes para modernizar a infraestrutura de drenagem. Já o secretário de Obras, Felipe Bastos, ressaltou a importância do projeto no Morro de Santana, classificando-o como fundamental para melhorar o sistema de escoamento da cidade.