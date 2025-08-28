Pais e responsáveis podem receber orientações sobre o uso do aplicativo Educa+ Macaé na Cidade Universitária - Foto: Douglas Smmithy

Pais e responsáveis podem receber orientações sobre o uso do aplicativo Educa+ Macaé na Cidade UniversitáriaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 28/08/2025 17:58

Macaé - O Educa+ Macaé, programa que oferece auxílio para compra de material escolar e uniformes, agora funciona totalmente no formato digital. Os créditos serão liberados nesta sexta-feira (29), e os responsáveis pelos alunos devem baixar o aplicativo Educa + Macaé Benefícios, disponível para iOS e Android, para cadastrar suas contas e acessar o saldo.

O processo de cadastro exige o CPF vinculado à matrícula do aluno e a criação de uma senha de acesso. Em seguida, o responsável recebe um código via SMS ou e-mail, que deve ser inserido no aplicativo. Para concluir a validação, é necessário enviar uma foto quando solicitado. Caso os contatos cadastrados estejam desatualizados, é preciso atualizar os dados no aplicativo ou ligar para (22) 99806-0813 para obter orientações.

Os créditos liberados ficam disponíveis por 60 dias, garantindo tempo suficiente para realizar as compras em estabelecimentos credenciados. Os valores variam conforme a etapa de ensino: Educação Infantil (R$ 501,47), Ensino Fundamental anos iniciais e finais (R$ 500,03) e Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (R$ 484,28).

Alunos que ainda possuem saldo remanescente da antiga operadora continuarão podendo utilizá-lo no sistema Prime, que permanece ativo até o prazo final de utilização. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo 0800 745 8877.

O programa também incentiva o comércio local. Os estabelecimentos interessados em se credenciar à nova gestora BillingPay podem enviar solicitação pelo e-mail dpo@educamaismacaebeneficios.com.br

até o fim do ano. Para participar, o comércio precisa estar instalado em Macaé, possuir CNPJ ativo há mais de seis meses, alvará de funcionamento, certidões de regularidade fiscal municipal, estadual e federal, além de comprovar inexistência de débitos trabalhistas. Após o credenciamento, as novas máquinas de pagamento serão encaminhadas aos estabelecimentos.

Pais e responsáveis que precisarem de orientação sobre o uso do aplicativo podem comparecer nesta sexta-feira (29), das 9h às 18h, à Cidade Universitária, onde uma equipe estará disponível para esclarecimentos. O atendimento presencial seguirá ao longo da próxima semana, no mesmo horário.