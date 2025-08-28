Orientadores pedagógicos participaram do encontro presencial do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada na Cidade Universitária - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 28/08/2025 18:02

Macaé - Macaé realizou nesta quarta-feira (27) o primeiro encontro presencial do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) com orientadores pedagógicos da rede municipal. O evento aconteceu das 8h às 17h nas salas 301 e 302 do Bloco D da Cidade Universitária, reunindo grande número de profissionais, o que demonstra o engajamento da rede com a formação continuada e a qualidade da educação.

A abertura foi conduzida pela superintendente pedagógica Balade Ayala, que ressaltou a importância dos coordenadores pedagógicos na elaboração de estratégias educativas mais eficientes. Durante o encontro, as formadoras Mauriléa Rodrigues e Debora Cardoso lideraram a trilha “Coordenadores Pedagógicos”, com foco em metodologias que favorecem a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética pelas crianças. O momento também promoveu reflexões sobre práticas pedagógicas, alinhamento de objetivos e valorização do papel dos orientadores como multiplicadores de conhecimento nas escolas.

A ação com os orientadores dá continuidade à programação iniciada na terça-feira (26), quando os diretores das escolas do Ensino Fundamental – anos iniciais – participaram do primeiro encontro de formação no Auditório Claudio Ulpiano, também na Cidade Universitária. O ciclo de formação seguirá com encontros nos dias 1º de setembro, 31 de outubro e 3 de novembro. A coordenação municipal do CNCA é conduzida pela educadora Lúcia Menezes.

Macaé é um dos municípios que aderiram integralmente ao CNCA, programa do governo federal que busca garantir a alfabetização de todas as crianças até o fim do segundo ano do Ensino Fundamental. A participação no programa reforça o compromisso da cidade com uma educação pública de qualidade, inovadora e eficaz.

O CNCA prevê impactos significativos nas escolas, incluindo diagnósticos mais precisos da aprendizagem, suporte e formação para educadores, gestão escolar integrada e maior participação da comunidade. Municípios que se destacarem receberão o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação e emitido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site oficial: criancaalfabetizada.caeddigital.net.