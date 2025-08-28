Orientadores pedagógicos participaram do encontro presencial do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada na Cidade UniversitáriaFoto: Moisés Bruno H. Santos
Criança Alfabetizada: Macaé realiza primeiro encontro presencial com orientadores pedagógicos
Evento fortalece estratégias de ensino e formação de educadores para garantir alfabetização até o 2º ano do Ensino Fundamental
Educa+ Macaé passa a operar de forma digital com créditos liberados nesta sexta
Aplicativo permitirá que pais façam compras de materiais escolares e uniformes; atendimento presencial também estará disponível
Macaé moderniza sistema de escoamento e combate riscos de enchentes
Intervenções no Morro de Santana fazem parte de projeto que busca reduzir riscos de alagamentos e modernizar a infraestrutura da cidade
Primeira Jornada de Psicologia de Macaé debate saúde mental no serviço público
Evento reúne profissionais, acadêmicos e servidores municipais para discutir bem-estar integral e qualidade de vida no trabalho
Motocicleta com placa adulterada é apreendida durante patrulhamento no Centro de Macaé
Agentes da Operação Segurança Presente localizaram droga com suspeito já conhecido por envolvimento com tráfico de entorpecentes
Inscrições abertas para curso de Voluntários da Defesa Civil em Macaé
Programa prepara cidadãos para agir em desastres e situações de emergência
