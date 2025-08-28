A largada prevista às 7h na Praia Campista - Foto: Ilustração

A largada prevista às 7h na Praia CampistaFoto: Ilustração

Publicado 28/08/2025 18:30 | Atualizado 28/08/2025 18:31

Macaé - Macaé se prepara para a Corrida Lilás, marcada para o próximo domingo (31), com largada prevista às 7h na Praia Campista, em frente ao Clube Cidade do Sol. Os inscritos devem retirar os kits nesta sexta-feira (29), das 10h às 20h, e no sábado (30), das 9h às 13h, com repescagem das 13h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, localizada na Rua Doutor Luiz Bellegard, 139, Imbetiba. Para a retirada, é obrigatório apresentar documento oficial com foto.

O evento, que combina esporte e ação social, terá corrida de 5 km e 10 km, além de caminhada de 5 km, e espera reunir cerca de mil participantes. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a violência contra a mulher, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida. Durante a entrega dos kits, quem desejar poderá doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade.

Além de participar da corrida, os inscritos receberão orientações sobre alimentação saudável e importância do sono, reforçando o caráter educativo e preventivo da mobilização, que encerra a campanha Agosto Lilás. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e incentiva a sociedade a denunciar e combater a violência contra a mulher.