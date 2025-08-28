A largada prevista às 7h na Praia CampistaFoto: Ilustração
Corrida Lilás: retirada de kits acontece nesta sexta e sábado em Macaé
Evento de conscientização sobre violência contra a mulher terá largada na Praia Campista neste domingo
Criança Alfabetizada: Macaé realiza primeiro encontro presencial com orientadores pedagógicos
Evento fortalece estratégias de ensino e formação de educadores para garantir alfabetização até o 2º ano do Ensino Fundamental
Educa+ Macaé passa a operar de forma digital com créditos liberados nesta sexta
Aplicativo permitirá que pais façam compras de materiais escolares e uniformes; atendimento presencial também estará disponível
Macaé moderniza sistema de escoamento e combate riscos de enchentes
Intervenções no Morro de Santana fazem parte de projeto que busca reduzir riscos de alagamentos e modernizar a infraestrutura da cidade
Primeira Jornada de Psicologia de Macaé debate saúde mental no serviço público
Evento reúne profissionais, acadêmicos e servidores municipais para discutir bem-estar integral e qualidade de vida no trabalho
Motocicleta com placa adulterada é apreendida durante patrulhamento no Centro de Macaé
Agentes da Operação Segurança Presente localizaram droga com suspeito já conhecido por envolvimento com tráfico de entorpecentes
