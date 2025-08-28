População estimada de Macaé chega a 264.439 habitantes, afirma IBGE - Foto: Douglas Smmithy

Macaé - Macaé alcançou a marca de 264.439 habitantes em 1º de julho de 2025, segundo estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O crescimento da cidade em relação a 2024 foi de aproximadamente 0,1%, mantendo-a como uma das maiores do interior fluminense, à frente de Cabo Frio, que possui 238.438 moradores.

O levantamento também aponta que Rio das Ostras e Casimiro de Abreu tiveram aumento populacional de 0,2%, o maior registrado no Estado. Atualmente, Rio das Ostras conta com 168.455 habitantes e Casimiro de Abreu com 48.636. Quissamã apresenta 23.142 moradores, com crescimento de 0,1%.

No cenário estadual, o Rio de Janeiro possui 17.223.547 habitantes, enquanto o Brasil soma 213.421.037 pessoas. A capital fluminense segue como o município mais populoso do Estado, com 6.730.729 habitantes. Entre as cidades do interior, seis ultrapassam a marca de 500 mil habitantes: São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, Belford Roxo e Niterói.

O gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, aponta que a tendência de crescimento populacional está desacelerando. “Os resultados mostram uma desaceleração, conforme já indicado pelo Censo 2022 e pelas projeções populacionais”, afirma.

O levantamento do IBGE também mostra que, em 2025, sete municípios com mais de 500 mil habitantes concentram 63,6% da população estadual, enquanto 63 cidades com menos de 100 mil moradores somam apenas 1,9 milhão de pessoas. A Região Metropolitana do Rio segue como a segunda maior do país, com 12.937.950 habitantes, crescendo 0,01% em relação a 2024.

As estimativas populacionais municipais são essenciais para o cálculo de indicadores econômicos e sociais, além de serem utilizadas pelo Tribunal de Contas da União na distribuição do Fundo de Participação de Estados e Municípios.