Drogas apreendidas foram levadas para a 123ª DPFoto: Divulgação
Polícia prende suspeito e apreende drogas no Parque Aeroporto
Homem foi detido após tentativa de fuga durante patrulhamento do 32° BPM; cocaína e maconha estavam entre os entorpecentes
População de Macaé ultrapassa 264 mil habitantes, aponta IBGE
Rio das Ostras e Casimiro de Abreu registram maior crescimento do Estado do Rio, com 0,2%
Corrida Lilás: retirada de kits acontece nesta sexta e sábado em Macaé
Evento de conscientização sobre violência contra a mulher terá largada na Praia Campista neste domingo
Criança Alfabetizada: Macaé realiza primeiro encontro presencial com orientadores pedagógicos
Evento fortalece estratégias de ensino e formação de educadores para garantir alfabetização até o 2º ano do Ensino Fundamental
Educa+ Macaé passa a operar de forma digital com créditos liberados nesta sexta
Aplicativo permitirá que pais façam compras de materiais escolares e uniformes; atendimento presencial também estará disponível
Macaé moderniza sistema de escoamento e combate riscos de enchentes
Intervenções no Morro de Santana fazem parte de projeto que busca reduzir riscos de alagamentos e modernizar a infraestrutura da cidade
