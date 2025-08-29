Drogas apreendidas foram levadas para a 123ª DPFoto: Divulgação

Macaé - Durante patrulhamento noturno no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, policiais militares do 32° BPM prenderam um homem e apreenderam drogas após uma tentativa de fuga. A ação ocorreu quando dois suspeitos correram ao notar a aproximação da viatura.
Os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram deter um dos indivíduos. Com ele, foram encontrados 18 pinos de cocaína e 11 buchas de maconha. O segundo suspeito conseguiu escapar.
O material recolhido foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O homem preso permaneceu sob custódia, à disposição da Justiça.