Material apreendido com o casal foi levado para a 123ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação

Publicado 29/08/2025 10:28

Macaé - O 32° Batalhão de Polícia Militar prendeu um casal e apreendeu drogas durante uma ação de inteligência realizada no Centro de Macaé, na noite de quarta-feira. Segundo informações, a operação teve início após levantamentos que apontavam a movimentação de integrantes do tráfico de drogas na região.

Durante as diligências, os policiais da equipe P2 observaram o casal em atitude suspeita. Eles chutavam um monte de areia e retiraram uma sacola do local, o que chamou a atenção da guarnição. A abordagem foi imediata e resultou na apreensão de 25 pinos de cocaína, pesando cerca de 50 gramas, além de uma bucha de maconha, com dois gramas, e R$ 47 em dinheiro.

O material e os suspeitos foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A dupla foi autuada por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/2006, e permanece à disposição da Justiça.