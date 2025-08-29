Técnicos da Cedae realizam manutenção no sistema de abastecimento de Macaé, afetando todo o município - Foto: Ilustração

Técnicos da Cedae realizam manutenção no sistema de abastecimento de Macaé, afetando todo o municípioFoto: Ilustração

Publicado 29/08/2025 11:28 | Atualizado 29/08/2025 11:29

Macaé - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) realizará nesta sexta-feira (29), uma manutenção programada no sistema de abastecimento de água de Macaé. O serviço terá início às 6h e previsão de conclusão até as 20h. Durante o reparo, o fornecimento de água será interrompido em toda a cidade.

A normalização do abastecimento pode levar até 72 horas para atingir todos os bairros, embora imóveis que possuam caixa-d’água ou cisterna não sejam afetados diretamente pela suspensão temporária. A Cedae orienta que os moradores armazenem água suficiente para uso durante o período e adiem tarefas que não sejam essenciais, como lavagem de carros e roupas.

Quem necessitar de água pode solicitar o serviço de caminhão-pipa da Companhia pelo telefone 0800-282-1195. A medida busca garantir que o sistema funcione de forma eficiente e segura, prevenindo interrupções não programadas no futuro.