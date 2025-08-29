Macaé se consolida como referência em geração de empregos e oportunidades no Brasil - Foto: Ilustração

Publicado 29/08/2025 11:37

Macaé - Macaé se firmou como uma das cidades mais promissoras do país na criação de empregos formais em julho, de acordo com dados do Novo Caged, sistema do Ministério do Trabalho e Emprego. O município alcançou o primeiro lugar em geração proporcional de vagas, com 22 novas oportunidades por mil habitantes, superando estados e capitais brasileiras.

Em números absolutos, Macaé criou 514 vagas formais no mês, ficando atrás apenas de Duque de Caxias, com 2.059 postos, e Angra dos Reis, com 654. A capital, Rio de Janeiro, registrou 480 vagas no mesmo período. No acumulado do ano de 2025, a cidade aparece em segundo lugar no estado, com 5.775 novas oportunidades, reforçando sua importância econômica no interior fluminense.

Para o secretário de Trabalho e Renda, Rafael Manhães, o desempenho positivo é resultado de políticas públicas focadas na qualificação profissional, fortalecimento do mercado e manutenção de vínculos de trabalho. “Investimos na formação das pessoas, atraímos novos negócios e diversificamos a economia. Projetos como a Rota 5 do Gás – Projeto Raia – podem gerar mais de 50 mil vagas nos próximos cinco anos. Nosso objetivo é criar oportunidades em todos os setores e manter Macaé como referência nacional em empregabilidade”, destacou.