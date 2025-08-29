Material apreendido foi levado à 123ª Delegacia de Polícia junto com o suspeito - Foto: Divulgação

Publicado 29/08/2025 14:21

Macaé - Policiais do 32° Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem foragido da Justiça durante patrulhamento na comunidade da Linha, no bairro Visconde de Araújo, em Macaé, na última quinta-feira. A ação começou quando os agentes identificaram o suspeito portando drogas ao caminhar pela região.

O homem tentou fugir, mas foi alcançado a poucas quadras do local. Durante a abordagem, a equipe encontrou em sua posse e na residência onde se encontrava 17 pedras de crack, totalizando 17 gramas, 15 pinos de cocaína, pesando 30 gramas, e 24 porções de maconha, com 144 gramas. Além disso, foram apreendidos R$ 20 em dinheiro e um aparelho celular.

O suspeito e todo o material foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia. Após consulta ao sistema, a autoridade policial confirmou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por tráfico de drogas. O acusado permaneceu detido e os entorpecentes foram devidamente apreendidos.