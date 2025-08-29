Material apreendido foi levado à 123ª Delegacia de Polícia junto com o suspeitoFoto: Divulgação
Polícia captura foragido e apreende drogas no Visconde de Araújo
Operação do 32° BPM resultou na prisão de suspeito com crack, cocaína e maconha, além de dinheiro e celular
Polícia captura foragido e apreende drogas no Visconde de Araújo
Operação do 32° BPM resultou na prisão de suspeito com crack, cocaína e maconha, além de dinheiro e celular
Macaé lidera o país em geração proporcional de empregos em julho
Macaé se consolida como referência em geração de empregos e oportunidades no Brasil
Macaé terá interrupção no fornecimento de água nesta sexta-feira
Manutenção da Cedae exige suspensão temporária no abastecimento; moradores devem se preparar para o período sem água
Polícia flagra casal com drogas no Centro de Macaé
Ação do 32° BPM terminou com apreensão de cocaína, maconha e dinheiro em espécie durante diligência de inteligência
Polícia prende suspeito e apreende drogas no Parque Aeroporto
Homem foi detido após tentativa de fuga durante patrulhamento do 32° BPM; cocaína e maconha estavam entre os entorpecentes
População de Macaé ultrapassa 264 mil habitantes, aponta IBGE
Rio das Ostras e Casimiro de Abreu registram maior crescimento do Estado do Rio, com 0,2%
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.