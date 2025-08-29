Duda Bastos comemora medalha de ouro e se prepara para os Jogos Pan-Americanos de 2027 - Foto: Divulgação

Duda Bastos comemora medalha de ouro e se prepara para os Jogos Pan-Americanos de 2027Foto: Divulgação

Publicado 29/08/2025 14:24

Macaé - Aos 19 anos, a judoca macaense Eduarda Rangel da Silva Bastos, conhecida como Duda Bastos, brilha no cenário nacional e internacional do judô. Nascida em Macaé em junho de 2006, Duda começou sua trajetória no esporte em 2015 e desde então coleciona conquistas expressivas, tornando a cidade natal pequena diante de seu talento.

Competing na categoria júnior até 63 kg, Duda conquistou recentemente duas medalhas de ouro na categoria Sub 21 durante os Jogos Pan-Americanos Júnior, realizados em Assunção, no Paraguai. As vitórias garantiram a vaga direta para os Jogos Pan-Americanos de 2027 e reforçaram sua posição como uma das principais promessas do judô brasileiro.

“Estou muito feliz com a minha conquista. As lutas foram intensas e consegui manter meu desempenho. Todo o trabalho que venho realizando está dando resultado”, afirmou Duda, lembrando das batalhas contra adversárias como a americana Emily Daniela Jaspe, que se tornou amiga fora do tatame, mas rival nas competições.

Com 1,60 m de altura e 63 kg, Duda representa o Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo, e acumula uma trajetória de sucesso iniciada nos clubes Nagashima Dojô Heiko, Minas Tênis Clube e SESI São Paulo. Ela passou por diferentes categorias de peso ao longo dos anos, sempre mantendo o alto desempenho, e liderou os rankings nacionais nas temporadas 2023, 2024 e 2025, além de alcançar o topo nos rankings pan-americano e mundial júnior em 2025.

A judoca foi orientada por treinadores renomados e contou com preparadores físicos especializados, consolidando uma rotina intensa que alia treinos e estudos. Duda cursa Fisioterapia e Educação Física, além de se dedicar a atividades artísticas como desenho, música, dança e circo. “Ser atleta é evoluir todos os dias, com disciplina, coragem e paixão pelo que se faz”, afirma.

Entre seus maiores feitos estão ouro no Campeonato Pan-Americano Cadete 2023, medalha no Europeu Júnior da Hungria, bicampeã do Meeting Nacional de Base, campeã da Thuringia Cup na Alemanha e ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2025, que lhe garantiram a classificação para os Jogos Pan-Americanos Sênior de 2027.

Quem deseja acompanhar a carreira de Duda Bastos pode acessar suas redes sociais: Instagram e TikTok @eduardabastos.