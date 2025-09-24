Coral do Serviço de Convivência da Pessoa Idosa se apresenta durante o Encontro Regional, promovendo cultura e integração - Foto: Divulgação

Coral do Serviço de Convivência da Pessoa Idosa se apresenta durante o Encontro Regional, promovendo cultura e integraçãoFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2025 10:36

Macaé - Macaé iniciou nesta terça-feira (23), o Encontro Regional sobre Políticas Públicas para Pessoas Idosas do Estado do Rio de Janeiro, que se encerra nesta quarta-feira (24). A iniciativa, realizada pelo governo estadual em parceria com o município e o Ministério Público, busca fortalecer os Conselhos e Fundos da Pessoa Idosa, discutindo direitos, desafios e possibilidades para a população sênior.

O evento reúne gestores da Região Norte Fluminense com o objetivo de qualificar práticas, ampliar o conhecimento sobre leis específicas, como o Estatuto da Pessoa Idosa, e fortalecer a fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). A superintendente estadual da Pessoa Idosa, Lícia Mattesco, destacou a relevância do encontro: “A formação de gestores e conselheiros contribui diretamente para políticas públicas mais eficazes e para a dignidade dos idosos”.

A programação contou com apresentação cultural do coral do Serviço de Convivência da Pessoa Idosa, palestras sobre fiscalização de ILPIs, workshop e debates interativos. Os participantes receberam exemplares do Estatuto da Pessoa Idosa e terão certificados ao final das atividades, que continuam até amanhã na Praça Washington Luís, no Centro de Macaé.

A coordenadora do Programa Macaé Melhor Idade, Magali Machado, ressaltou a importância da articulação regional: “O encontro gera impactos significativos para o fortalecimento dos Conselhos, sensibilizando a sociedade sobre os direitos da população idosa”. Já a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Mariléa Ramos da Costa, reforçou que ações como essa transformam políticas públicas em melhorias concretas na vida dos idosos.

Dados do IBGE indicam que o Rio de Janeiro possui a segunda maior proporção de pessoas idosas do país, com população acima de 60 anos já superior ao número de jovens até 14 anos. Nos últimos 12 anos, o crescimento da população com 65 anos ou mais chegou a 47%, mostrando a urgência de políticas públicas eficazes.

Entre os participantes do encontro estão o promotor de Justiça Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Acessibilidade e Economia Solidária, Daniel Raoni, representantes da Secretaria de Governo de Macaé, do Procon e de municípios vizinhos como Cardoso Moreira, Conceição de Macabu e Araruama.



O evento é promovido pela Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável (Seijes) e reforça a importância de unir conhecimento, cultura e cidadania para melhorar a qualidade de vida da população idosa no estado.