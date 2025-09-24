Psicólogo João Anastácio conduz palestra sobre saúde mental, promovendo escuta e reflexão entre os colaboradores - Foto: Divulgação

Psicólogo João Anastácio conduz palestra sobre saúde mental, promovendo escuta e reflexão entre os colaboradoresFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2025 11:00

Macaé - Em Macaé, colaboradores participaram nesta quarta-feira (24) de uma palestra voltada para a conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, dentro da campanha nacional Setembro Amarelo. O encontro, conduzido pelo psicólogo João Anastácio, abordou sinais de alerta, estratégias de autocuidado e formas de buscar apoio em momentos de dificuldade.

O público foi convidado a refletir sobre a importância de falar abertamente sobre emoções, fortalecer o bem-estar emocional e cultivar relações mais acolhedoras, dentro e fora do ambiente de trabalho. Anastácio destacou que, após a pandemia de Covid-19, o cuidado com a saúde mental se tornou ainda mais essencial para preservar vidas e fortalecer vínculos.

A iniciativa, promovida pela BRK Macaé, reforça o compromisso com o bem-estar de seus colaboradores, oferecendo também suporte psicológico 24 horas por meio de aplicativo de telemedicina, atendimento em situações de luto, depressão, transtornos de humor, conflitos interpessoais e apoio a dependentes.

A ação evidencia que pedir ajuda é um ato de coragem e que investir em cuidado emocional é tão essencial quanto qualquer atividade profissional, promovendo atenção, acolhimento e valorização de cada pessoa.