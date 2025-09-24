Psicólogo João Anastácio conduz palestra sobre saúde mental, promovendo escuta e reflexão entre os colaboradoresFoto: Divulgação
Setembro Amarelo mobiliza colaboradores em palestra sobre saúde mental
Ação destaca importância do acolhimento, diálogo e prevenção ao suicídio no ambiente de trabalho
Macaé recebe encontro para fortalecer direitos e políticas públicas para idosos
Evento reúne gestores e especialistas para debater Estatuto da Pessoa Idosa e melhorar a qualidade de vida da população sênior
Semana Cultural em Macaé oferece oficinas, música e feiras para todas as idades
Visitas guiadas, apresentações artísticas e atividades de bem-estar movimentam espaços da cidade até domingo
Operação policial prende três suspeitos e apreende drogas nas Malvinas
Ação integrada do 32º BPM com apoio do BAC e Serviço Reservado reforça combate ao tráfico em Macaé
Expo Castelo 2025 mostra inovação e sustentabilidade em Macaé
Feira pedagógica reúne estudantes, famílias e comunidade para experiências de aprendizado e cuidado com o meio ambiente
Vacinação contra HPV mobiliza jovens de 15 a 19 anos em Macaé
Campanha busca imunizar adolescentes que não receberam a vacina na idade recomendada e reforça prevenção contra diversos tipos de câncer
