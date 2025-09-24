Polícia Militar encontra veículo roubado na Avenida Quissamã após denúncia de moradores - Foto: Divulgação

Publicado 24/09/2025 11:06

Macaé - Moradores da Avenida Quissamã, no Lagomar, acionaram a Polícia Militar após perceberem um carro abandonado há dias próximo ao Terminal Lagomar. A ação resultou na recuperação de um Ford Ka, roubado no início de setembro no bairro Parque Aeroporto.

Os policiais do 32º BPM chegaram ao local e confirmaram, por meio do sistema, que o veículo possuía registro de roubo. Imediatamente, o carro foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia, onde recebeu os procedimentos legais antes de ser devolvido ao proprietário.

O caso destaca a importância da participação da comunidade na segurança pública. Denúncias rápidas e precisas auxiliam a polícia a agir com eficiência, prevenindo crimes e garantindo que bens roubados retornem aos legítimos donos.