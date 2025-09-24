Paola Raposo e Gerivaldo Silva comemoram as conquistas no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo - Foto: Divulgação

Publicado 24/09/2025 11:19

Macaé - Com garra e dedicação, os atletas de Macaé conquistaram espaço de destaque no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, considerado um dos maiores torneios da modalidade no país, realizado de 10 a 14 de setembro em Aracaju (SE). Ao todo, mais de 2 mil competidores de todos os estados participaram da competição.

Entre os representantes macaenses, Gerivaldo Silva e Paola Raposo se destacaram como bolsistas do programa Bolsa Atleta. Gerivaldo, aluno do grão-mestre Denil Ribeiro das Chagas (7º Dan), ensina Taekwondo no Instituto Acesso e no Armazém Saber, no distrito do Frade, levando disciplina e técnica para novos praticantes da região serrana.

Paola Raposo brilhou ao conquistar o título de bicampeã brasileira na categoria infantil colorida, enquanto André Grevi Martins garantiu a medalha de campeão na faixa colorida da categoria Master 5º. As conquistas emocionaram familiares, amigos e toda a comunidade esportiva da cidade, reforçando a importância do incentivo e do treinamento contínuo.

“Os atletas de Macaé mostraram que, apesar dos desafios, o esforço e o trabalho duro são capazes de levar o nome da cidade para os maiores palcos do esporte nacional”, destacou o secretário de Esportes, César Maillet, lembrando que o programa Bolsa Atleta é essencial para apoiar talentos locais e fortalecer o esporte no município.

As vitórias no torneio também reforçam a presença de Macaé no cenário nacional do Taekwondo, inspirando novas gerações a praticar a modalidade e valorizando o compromisso da cidade com o desenvolvimento esportivo e a formação de jovens atletas.