Paola Raposo e Gerivaldo Silva comemoram as conquistas no Super Campeonato Brasileiro de TaekwondoFoto: Divulgação
Macaé brilha no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo
Atletas da cidade conquistam títulos e colocam o município em destaque nacional
Macaé brilha no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo
Atletas da cidade conquistam títulos e colocam o município em destaque nacional
Moradores ajudam Polícia Militar a recuperar carro roubado em Macaé
Veículo abandonado há três dias é localizado próximo ao Terminal Lagomar e será devolvido ao proprietário
Setembro Amarelo mobiliza colaboradores em palestra sobre saúde mental
Ação destaca importância do acolhimento, diálogo e prevenção ao suicídio no ambiente de trabalho
Macaé recebe encontro para fortalecer direitos e políticas públicas para idosos
Evento reúne gestores e especialistas para debater Estatuto da Pessoa Idosa e melhorar a qualidade de vida da população sênior
Semana Cultural em Macaé oferece oficinas, música e feiras para todas as idades
Visitas guiadas, apresentações artísticas e atividades de bem-estar movimentam espaços da cidade até domingo
Operação policial prende três suspeitos e apreende drogas nas Malvinas
Ação integrada do 32º BPM com apoio do BAC e Serviço Reservado reforça combate ao tráfico em Macaé
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.