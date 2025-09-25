Delegado Dr. Pedro Emílio Braga coordenou a operação que resultou na prisão do suspeito conhecido como "Basani" - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 25/09/2025 15:33

Macaé - A Polícia Civil de Macaé prendeu, na manhã da última quarta-feira (24), um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de tentativa de homicídio, em uma ação coordenada pelo delegado titular, Dr. Pedro Emílio Braga. O suspeito, conhecido pelo apelido de “Basani”, foi localizado na RJ-106, dando cumprimento à ordem judicial expedida pela 1ª Vara Criminal de Macaé.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em 6 de janeiro de 2024, no bairro Lagomar, quando a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele sobreviveu. A polícia aponta que a motivação do ataque estaria ligada à disputa entre facções criminosas locais. Os autores teriam mudado recentemente de grupo e, para demonstrar lealdade à nova organização, tinham como alvo um integrante do Comando Vermelho, facção rival.

A operação foi resultado de um trabalho de investigação detalhado, reunindo informações estratégicas sobre o suspeito e suas atividades. A captura reforça o compromisso das autoridades de Macaé em manter a segurança da população e reduzir os índices de violência na região.