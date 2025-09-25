Atletas paralímpicos de Macaé em ação durante a partida de basquete em cadeira de rodas na Arena Sol y Mar - Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 15:39

Macaé - Macaé abriu espaço para a celebração do Dia Nacional do Atleta Paralímpico na última quarta-feira (24), promovendo uma partida de basquete em cadeira de rodas na Arena Sol y Mar. A atividade, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, reuniu atletas, familiares, integrantes do Centro de Surdos de Macaé (CESMA) e moradores da cidade, transformando o evento em um momento de integração e visibilidade.

O secretário de Esportes, César Maillet, acompanhou o jogo e ressaltou a importância do esporte como ferramenta de inclusão. “A Secretaria de Esportes apoia projetos que promovem a participação das pessoas com deficiência. Ter um jogador da seleção brasileira presente mostra o quanto esse projeto é relevante. Além do basquete, Macaé também desenvolve o futebol de surdos, e esses momentos são fundamentais para fortalecer a inclusão”, destacou.

Caroline Mizurine, coordenadora-geral de Políticas para Pessoas com Deficiência, reforçou que a iniciativa visa ampliar a autonomia e o protagonismo das pessoas com deficiência. “Fomentar projetos esportivos é uma forma de inclusão que oferece oportunidades para que essas pessoas se expressem e ocupem espaços na sociedade. O CESMA pôde acompanhar de perto e se inspirar no talento dos atletas”, disse.

O evento também trouxe histórias de superação, como a do atleta Cristiano Júnior Marquandes Clemente, de 26 anos. Ele começou a jogar basquete em cadeira de rodas aos sete anos, motivado por um encontro casual com Geraldo Marçal, outro atleta amputado, que o convidou para integrar um time em Macaé. Hoje, Cristiano atua no Magic Hands, de São Paulo, e chegou a disputar uma temporada na Itália. “Ver pessoas com a mesma deficiência se divertindo e praticando esporte me fez perceber que eu podia ir além. Hoje, jogo em alto nível e continuo evoluindo”, contou emocionado.

O Dia Nacional do Atleta Paralímpico é comemorado oficialmente em 22 de setembro, instituído pela lei nº 12.622/2012, e homenageia a criação do Comitê Paralímpico Internacional em 1989. O Brasil é atualmente uma das nações mais representativas no esporte paralímpico, com atletas que se destacam em competições internacionais e inspiram novas gerações.

Um novo evento está previsto para a primeira semana de dezembro, em alusão ao Dia Municipal da Pessoa com Deficiência, reunindo ainda mais instituições e reforçando o papel transformador do esporte na cidade.