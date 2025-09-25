Doadores de sangue ajudam a salvar vidas em Macaé e regiãoFoto: Divulgação
Hemocentro de Macaé faz chamado urgente por doadores de sangue
Tipo O positivo e negativo são os mais necessários; unidade atende também cidades vizinhas
Macaé celebra o Dia Nacional do Atleta Paralímpico com partida de basquete em cadeira de rodas
Evento destaca inclusão, superação e protagonismo de pessoas com deficiência na cidade
Polícia Civil captura homem procurado por tentativa de homicídio
Mandado de prisão foi cumprido em operação coordenada que reforça o combate à criminalidade na cidade
Macaé brilha no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo
Atletas da cidade conquistam títulos e colocam o município em destaque nacional
Moradores ajudam Polícia Militar a recuperar carro roubado em Macaé
Veículo abandonado há três dias é localizado próximo ao Terminal Lagomar e será devolvido ao proprietário
Setembro Amarelo mobiliza colaboradores em palestra sobre saúde mental
Ação destaca importância do acolhimento, diálogo e prevenção ao suicídio no ambiente de trabalho
