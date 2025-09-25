Doadores de sangue ajudam a salvar vidas em Macaé e região - Foto: Divulgação

Macaé - O Hemocentro de Macaé faz um apelo à população para reforçar os estoques de sangue, especialmente dos tipos O positivo e O negativo, que estão em baixa. A unidade, que atende não apenas Macaé, mas também cidades vizinhas como Quissamã e Conceição de Macabu, recebe doadores de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, na Rua Doutor Bueno, 40, no Centro.

Para facilitar a doação, o Serviço Municipal de Hemoterapia disponibiliza um agendamento online pelo site oficial da Prefeitura, na aba “Doa Sangue”. Lá, é possível preencher os dados pessoais e escolher o dia e horário de preferência. Quem tiver dúvidas pode ligar para o telefone (22) 2796-1756 e receber orientações diretamente da equipe.

Doar sangue exige atenção a alguns cuidados básicos: estar com boa saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis), pesar no mínimo 50kg, estar descansado e bem alimentado, evitando alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação. Documento oficial com foto recente é obrigatório.

O gesto simples de cada doador tem impacto direto na vida de pacientes em tratamento médico, cirurgias e emergências, reforçando a importância da solidariedade em toda a região.