Farmacêuticos e equipe de saúde se reúnem em evento de integração e valorização da categoria em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 16:09

Macaé - Macaé destacou nesta quinta-feira (25) a importância dos farmacêuticos no cuidado com a saúde da população durante evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Gerência de Assistência Farmacêutica. A solenidade, realizada na manhã desta quinta (25), reuniu profissionais, gestores e representantes da educação e da gestão pública.

O prefeito em exercício, Fabiano Paschoal, lembrou a trajetória da profissão e a relevância do Conselho Federal e dos regionais. “Mais de 400 mil farmacêuticos atuam em todo o Brasil, garantindo saúde e bem-estar. A dedicação destes profissionais é fundamental em todas as etapas do cuidado”, afirmou.

O secretário de Saúde, Lucas Dias, reforçou que o trabalho do farmacêutico vai além da dispensação de medicamentos. “Entre a prescrição e o tratamento, é o farmacêutico que orienta o paciente, esclarece dúvidas e acompanha o uso correto do medicamento”, destacou.

Para a gerente da Assistência Farmacêutica, Jeniffer Gonçalves, o profissional une conhecimento técnico, ética e humanidade. “Eles não apenas dispensam remédios; orientam, acompanham e contribuem para o uso racional dos medicamentos, garantindo cuidado seguro e humanizado”, disse.

O evento também teve a participação da secretária executiva de Média e Alta Complexidade, Natália Antunes, que ressaltou a integração de toda a equipe de apoio, e do secretário de Gestão de Pessoas, Aristófanis Quirino, que anunciou ações de capacitação para os profissionais da área.

Macaé conta atualmente com 22 farmácias municipais, 15 na Atenção Básica e sete na Média e Alta Complexidade, e a Gerência de Assistência Farmacêutica possui 134 servidores, entre 36 farmacêuticos e 99 dispensadores e auxiliares. Desde 2022, seis novas unidades foram inauguradas, ampliando o acesso da população a medicamentos e serviços farmacêuticos de qualidade.