Público aproveita shows, teatro e atividades recreativas no Shopping Plaza Macaé durante o fim de semana cultural - Foto: ilustração

Público aproveita shows, teatro e atividades recreativas no Shopping Plaza Macaé durante o fim de semana culturalFoto: ilustração

Publicado 25/09/2025 16:17

Macaé - Macaé vai viver um fim de semana cheio de música, teatro e diversão no Shopping Plaza Macaé, com atrações culturais gratuitas para todas as idades. Entre sexta-feira e domingo, o público poderá curtir shows de pagode gospel e samba, além de teatro infantil e atividades recreativas na praça de alimentação.

Na sexta-feira (26), às 19h30, o grupo Pura Benção sobe ao palco com um show de pagode gospel. Pela primeira vez no shopping, a banda promete contagiar a plateia com ritmo, fé e mensagens de esperança. “Queremos que o público se sinta tocado pela adoração e pela alegria da música, celebrando a vida e a fé”, afirma Glauco, responsável pelo grupo.

No sábado (27), também às 19h30, a cantora Ellen Chaffin se apresenta na edição do “Vai Rolar Resenha”, trazendo um repertório variado para animar a noite. O show é aberto ao público, perfeito para reunir amigos e familiares em uma noite descontraída.

Já no domingo (28), às 17h30, o Clubinho do Plaza recebe a peça infantil “O Quarteto Poderoso”, encenada pela Cia Jukah. As crianças ainda poderão participar de pintura facial gratuita, mediante retirada de cupom pelo aplicativo do shopping.

O fim de semana no Shopping Plaza Macaé reforça o compromisso do espaço com a cultura, a diversão e o lazer em família, oferecendo entretenimento gratuito e seguro para toda a comunidade.