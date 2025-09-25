Público aproveita shows, teatro e atividades recreativas no Shopping Plaza Macaé durante o fim de semana culturalFoto: ilustração
Pagode gospel, samba e teatro infantil animam fim de semana no Shopping Plaza Macaé
Atrações culturais gratuitas prometem diversão e entretenimento para toda a família
Macaé celebra Dia Internacional do Farmacêutico com homenagem e integração
Profissionais são reconhecidos pelo papel essencial na saúde pública e no cuidado com a população
Hemocentro de Macaé faz chamado urgente por doadores de sangue
Tipo O positivo e negativo são os mais necessários; unidade atende também cidades vizinhas
Macaé celebra o Dia Nacional do Atleta Paralímpico com partida de basquete em cadeira de rodas
Evento destaca inclusão, superação e protagonismo de pessoas com deficiência na cidade
Polícia Civil captura homem procurado por tentativa de homicídio
Mandado de prisão foi cumprido em operação coordenada que reforça o combate à criminalidade na cidade
Macaé brilha no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo
Atletas da cidade conquistam títulos e colocam o município em destaque nacional
