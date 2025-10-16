Sorrisos e emoção marcaram a entrega da Carteira Nacional do Artesão na Biblioteca Municipal Íris Galvão, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 16/10/2025 20:27 | Atualizado 16/10/2025 20:28

Macaé - A emoção tomou conta da Biblioteca Municipal Íris Galvão, em Rio das Ostras, durante a cerimônia que entregou a Carteira Nacional do Artesão a 105 profissionais da cidade. O documento, além de representar o reconhecimento oficial do trabalho artesanal, abre caminho para novas oportunidades de geração de renda, participação em feiras e acesso a políticas públicas voltadas para o setor.

A entrega marca um avanço importante na valorização do artesanato local, unindo cultura, economia e turismo. O evento foi promovido em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo e contou com a presença de autoridades municipais e estaduais. Mais do que uma solenidade, a tarde foi de conquistas e histórias de vida compartilhadas entre artistas que transformam talento em sustento.

Para muitos, o momento teve sabor de vitória. Raimunda Severina Leal, de 81 anos, conhecida carinhosamente como Dona Menininha, recebeu sua primeira Carteira Nacional e se emocionou ao lembrar da trajetória dedicada à costura e ao artesanato. “Faço de tudo um pouco, desde patchwork até bolsas e ponto cruz. É um reconhecimento que me enche de orgulho. Agora posso dizer com alegria que sou uma artesã do Brasil inteiro”, contou.

Outros profissionais também celebraram as novas perspectivas que o documento oferece. Raquel Guimarães, que há cinco anos trabalha com feltro e acessórios infantis, destacou a chance de expandir o negócio. “Com essa carteira, posso participar de feiras e comprar materiais com descontos. É uma porta aberta para crescer com o que amo fazer”, disse.

Segundo a Secretaria Estadual de Turismo, o número de artesãos registrados no estado saltou de 9 mil para 25 mil desde 2020, um aumento de mais de 170%. O dado mostra a força do setor, que movimenta a economia criativa e gera impacto direto na renda das famílias.

A iniciativa reforça a importância do artesanato como instrumento de transformação social e identidade cultural. Em Rio das Ostras, o apoio à categoria tem sido constante, com incentivo à profissionalização e à visibilidade dos produtos locais, que carregam nas cores e nas formas a alma da cidade.