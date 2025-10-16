Sorrisos e emoção marcaram a entrega da Carteira Nacional do Artesão na Biblioteca Municipal Íris Galvão, em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Artesãos de Rio das Ostras celebram reconhecimento e novas oportunidades com entrega da Carteira Nacional
Mais de 100 profissionais receberam o documento que abre portas para capacitação, feiras e geração de renda, em um evento que uniu cultura, turismo e emoção na Biblioteca Municipal Íris Galvão
Artesãos de Rio das Ostras celebram reconhecimento e novas oportunidades com entrega da Carteira Nacional
Mais de 100 profissionais receberam o documento que abre portas para capacitação, feiras e geração de renda, em um evento que uniu cultura, turismo e emoção na Biblioteca Municipal Íris Galvão
Melissa Souza brilha em Guarapari e leva o nome de Rio das Ostras ao pódio do bodyboarding
Com garra e talento, a jovem atleta enfrentou vento, chuva e ondas fortes no Circuito Capixaba, conquistando um título e um vice-campeonato em meio a quase 100 competidores
Secretária estadual anuncia retomada do restaurante popular em Cabo Frio e prevê inauguração em 2026
Rosângela Gomes vistoriou o prédio e afirmou que o Governo do Estado vai recuperar a estrutura para oferecer refeições a R$ 1 e gratuidade para idosos e pessoas com deficiência
Prefeito de Búzios articula com o Estado festa dos 30 anos, obras ambientais e nova base dos Bombeiros
Em reuniões no Rio, Alexandre Martins tratou dos preparativos da celebração de aniversário do município, de licenças ambientais e da transferência da base do Corpo de Bombeiros para a Marina, na RJ-102
Dr. Serginho anuncia novas rotas aéreas e chegada de empresa de aviação em Cabo Frio
Prefeito anunciou tratativas para novos voos diretos de São Paulo e instalação da Líder Aviação, com promessa de geração de empregos e fortalecimento da economia local
Marcelo Magno anuncia gratificação de até 70% para professores de Arraial do Cabo
Prefeito informou que projeto de lei da Gratificação de Incentivo ao Desempenho da Escola será encaminhado à Câmara nos próximos dias como parte da política de valorização do magistério
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.