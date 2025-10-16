Melissa Souza comemora o fim de semana de conquistas que marcou sua trajetória no bodyboardingFoto: Divulgação
Melissa Souza brilha em Guarapari e leva o nome de Rio das Ostras ao pódio do bodyboarding
Com garra e talento, a jovem atleta enfrentou vento, chuva e ondas fortes no Circuito Capixaba, conquistando um título e um vice-campeonato em meio a quase 100 competidores
Secretária estadual anuncia retomada do restaurante popular em Cabo Frio e prevê inauguração em 2026
Rosângela Gomes vistoriou o prédio e afirmou que o Governo do Estado vai recuperar a estrutura para oferecer refeições a R$ 1 e gratuidade para idosos e pessoas com deficiência
Prefeito de Búzios articula com o Estado festa dos 30 anos, obras ambientais e nova base dos Bombeiros
Em reuniões no Rio, Alexandre Martins tratou dos preparativos da celebração de aniversário do município, de licenças ambientais e da transferência da base do Corpo de Bombeiros para a Marina, na RJ-102
Dr. Serginho anuncia novas rotas aéreas e chegada de empresa de aviação em Cabo Frio
Prefeito anunciou tratativas para novos voos diretos de São Paulo e instalação da Líder Aviação, com promessa de geração de empregos e fortalecimento da economia local
Marcelo Magno anuncia gratificação de até 70% para professores de Arraial do Cabo
Prefeito informou que projeto de lei da Gratificação de Incentivo ao Desempenho da Escola será encaminhado à Câmara nos próximos dias como parte da política de valorização do magistério
Futuros enfermeiros conhecem de perto o ciclo da água potável em Rio das Ostras
Visita à ETA Rio Dourado aproxima estudantes de Enfermagem da realidade do saneamento e reforça a relação com a saúde pública
