Melissa Souza comemora o fim de semana de conquistas que marcou sua trajetória no bodyboarding - Foto: Divulgação

Publicado 16/10/2025 20:12

Rio das Ostras - A força do mar e a determinação se encontraram em Guarapari. A atleta riostrense Melissa Souza fez bonito no Circuito Capixaba de Bodyboarding, realizado na Praia de Dulé, e conquistou o público com sua garra e talento nas ondas. Mesmo sob chuva e ventos intensos, ela garantiu a melhor nota do dia, um 9, resultado que lhe rendeu o título da categoria Iniciantes Feminina.

Mas o brilho de Melissa não parou por aí. A jovem também alcançou o vice-campeonato na categoria Open Feminina, ficando atrás apenas de Elizangela Fragozo, uma das referências da modalidade. O desempenho a consagrou como a grande revelação feminina do evento, que reuniu 98 atletas de oito cidades capixabas e 11 competidores fluminenses.

Nas redes sociais, a emoção tomou conta. “Não tenho palavras para descrever esse final de semana incrível. Foi uma experiência de muita felicidade!”, escreveu Melissa, agradecendo a Deus, aos organizadores e à Federação de Bodyboarding do Espírito Santo (Febbees). A atleta também destacou o apoio da Associação de Bodyboarding de Rio das Ostras (ABBRO) e da Escola de Bodyboarding de Rio das Ostras, iniciativa da Subsecretaria de Esporte e Lazer.

O campeonato ainda contou com grandes nomes do esporte, como Maíra Viana, atual campeã mundial, que confirmou o favoritismo ao vencer a categoria Pro Feminina. No masculino, o destaque foi Gabriel Castelan, vencedor da Pro Masculina.

Melissa Souza volta para casa com dois troféus, o respeito dos adversários e o orgulho de representar Rio das Ostras em alto nível, mostrando que talento, foco e amor pelo esporte podem levar uma atleta local ao topo das ondas.